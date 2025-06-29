Любимова прибыла с рабочим визитом в КНДР

Министр культуры Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). В страну также прибыла творческая делегация из 125 человек. Об этом министр написала в своем телеграм-канале.

«Прибыла с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. <...> В КНДР прибыла крупная творческая делегация — 125 человек, в том числе артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого и Московского государственного академического театра танца «Гжель», — написала она.

Любимова отметила, что благодаря договоренностям президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына реализуется целый ряд знаковых двусторонних проектов. Так, в прошлом году в КНДР состоялось выступление труппы Приморской сцены Мариинского театра, уточнила министр.

По ее словам, в этом году в числе мероприятий заявлены концерт и серия лекций, которые состоятся в Пхеньяне в ближайшие дни.

В июне 2024 года с государственным визитом в Пхеньян прибыл президент Владимир Путин. Это второй визит главы российского государства в Северную Корею, первый раз он посещал Пхеньян в 2000 году. В ходе визита Путин вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подписали Договор о стратегическом партнерстве, который заменил ряд ранее подписанных соглашений, в том числе договоры о дружбе.