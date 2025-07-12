Лавров назвал Вонсан в КНДР «прекрасным новым курортом»

Россия будет способствовать увеличению потока туристов из России на северокорейский курорт Вонсан, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Об этом он сказал во время встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. Лавров назвал город «прекрасным новым курортом».

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше, и мы этому будем всячески способствовать, создавая для этого условия, включая [транспортное] сообщение», — заявил российский дипломат.

Курортную зону Вонсан на побережье Кальмаского полуострова в КНДР открыли 24 июня. Гостей из России там начали принимать с 1 июля.

В Вонсане находятся рассчитанные почти на 20 тыс. человек отели и гостиницы, обустроены места для купания, спортивные базы, торговые точки и точки общественного питания.