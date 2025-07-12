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Политика ,  
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Лавров назвал Вонсан в КНДР «прекрасным новым курортом»

Глава МИД Лавров: Россия будет способствовать росту турпотока в Вонсан

Россия будет способствовать увеличению потока туристов из России на северокорейский курорт Вонсан, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Об этом он сказал во время встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. Лавров назвал город «прекрасным новым курортом».

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше, и мы этому будем всячески способствовать, создавая для этого условия, включая [транспортное] сообщение», — заявил российский дипломат.

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Курортную зону Вонсан на побережье Кальмаского полуострова в КНДР открыли 24 июня. Гостей из России там начали принимать с 1 июля.

В Вонсане находятся рассчитанные почти на 20 тыс. человек отели и гостиницы, обустроены места для купания, спортивные базы, торговые точки и точки общественного питания.

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Полина Харчевникова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Сергей Лавров Россия КНДР турпоток
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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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