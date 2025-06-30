Россия и КНДР подписали план сотрудничества до 2027 года

Министерства культуры России и Северной Кореи подписали план сотрудничества на 2025-2027 годы, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, направленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнерства», — говорится в сообщении.

По словам Любимовой, центральным мероприятием северокорейской стороны станет выставка произведений художников творческого объединения «Мансудэ». Экспозиция будет открыта во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября.

Российская сторона, в свою очередь, проведет в Пхеньяне несколько мероприятий, посвященных традициям народов России. В частности, в Северной Корее выступят Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого и Московский государственный академический театр танца «Гжель». Кроме того, планируются фотовыставка «Россия», мастер-классы и просветительские лекции.

Министр культуры также провела встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В разговоре с Любимовой лидер Северной Кореи отметил необходимость укреплять двустороннее сотрудничество в сфере культуры и искусства для более глубокого знакомства с традициями друг друга. Разговор прошел в теплой и дружеской обстановке, пишет агентство.

Ким Чен Ын и Любимова посетили концерт российских и корейских артистов. Лидер КНДР передал деятелям искусства из России корзину цветов, отмечает ЦТАК.

Любимова прибыла с рабочим визитом в КНДР 29 июня. Вместе с ней в страну приехала творческая делегация из 125 человек.

Министр отметила, что благодаря договоренностям президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына реализуется целый ряд знаковых двусторонних проектов. В 2024 году в КНДР состоялось выступление труппы Приморской сцены Мариинского театра, уточнила министр.