Начались переговоры Лаврова с северокорейской коллегой в Вонсане

В городе Вонсан в КНДР начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой северокорейского МИДа Цой Сон Хи, передает корреспондент РБК.

Лавров прибыл с визитом в КНДР 11 июля. Там он пробудет два дня — до 13 июля.

Это второй раунд стратегического диалога на уровне руководителей внешнеполитических ведомств России и КНДР. Первый состоялся в Москве в январе 2024 года.

В последний раз Лавров посещал Северную Корею в 2023 году, незадолго до встречи лидеров двух стран на космодроме «Восточный».

До этого в конце июня министр культуры Ольга Любимова посещала КНДР с рабочим визитам. По его итогам министерства культуры России и Северной Кореи подписали план сотрудничества на 2025–2027 годы.