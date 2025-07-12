Начались переговоры Лаврова с северокорейской коллегой в Вонсане
В городе Вонсан в КНДР начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой северокорейского МИДа Цой Сон Хи, передает корреспондент РБК.
Лавров прибыл с визитом в КНДР 11 июля. Там он пробудет два дня — до 13 июля.
Это второй раунд стратегического диалога на уровне руководителей внешнеполитических ведомств России и КНДР. Первый состоялся в Москве в январе 2024 года.
В последний раз Лавров посещал Северную Корею в 2023 году, незадолго до встречи лидеров двух стран на космодроме «Восточный».
До этого в конце июня министр культуры Ольга Любимова посещала КНДР с рабочим визитам. По его итогам министерства культуры России и Северной Кореи подписали план сотрудничества на 2025–2027 годы.
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