Парламент Финляндии одобрил ограничение приема и выдворение беженцев

Власти Финляндии смогут ограничивать прием беженцев на определенной части границы, соответствующий законопроект одобрил парламент. Исключением станут лица, находящиеся в особо уязвимом положении

Фото: Aftonbladet / Zuma / ТАСС

Парламент Финляндии одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении, пишет Yle. Инициативу поддержали 167 депутатов, против высказались 31.

Согласно законопроекту «О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», подразумевающему выдворение беженцев, власти смогут ограничивать прием просителей убежища на определенной части границы. Исключением станут лица, находящиеся в особо уязвимом положении.

«С конца прошлого года мы увидели, что Россия использует мигрантов как инструмент гибридного влияния. Против нашей безопасности, наших границ. Мы решительно взялись за поиск решений», — приводит издание слова премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. Он назвал «хорошим» одобренный парламентом законопроект.

Как уточнила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, закон вступает в силу, но не «применяется автоматически». «Мы не можем сказать заранее, когда эти меры начнут применяться. Это зависит от ситуации. Мы надеемся, что закон никогда не придется применять, но он сработает как превентивная мера», — сказала она.

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Поводом стал резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По мнению Хельсинки, этому способствовала Россия для создания миграционного кризиса в ответ на сближение Финляндии и США. Рантанен допустила открытие КПП, «когда органы безопасности сочтут это возможным».

В Кремле заявляли о сознательном дистанцировании Хельсинки от «добрых» отношений с Москвой и выражали сожаление на этот счет. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл безусловной угрозой России вступление Финляндии в НАТО.