 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Парламент Финляндии одобрил ограничение приема и выдворение беженцев

Власти Финляндии смогут ограничивать прием беженцев на определенной части границы, соответствующий законопроект одобрил парламент. Исключением станут лица, находящиеся в особо уязвимом положении
Фото: Aftonbladet / Zuma / ТАСС
Фото: Aftonbladet / Zuma / ТАСС

Парламент Финляндии одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении, пишет Yle. Инициативу поддержали 167 депутатов, против высказались 31.

Согласно законопроекту «О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», подразумевающему выдворение беженцев, власти смогут ограничивать прием просителей убежища на определенной части границы. Исключением станут лица, находящиеся в особо уязвимом положении.

«С конца прошлого года мы увидели, что Россия использует мигрантов как инструмент гибридного влияния. Против нашей безопасности, наших границ. Мы решительно взялись за поиск решений», — приводит издание слова премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. Он назвал «хорошим» одобренный парламентом законопроект.

Как уточнила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, закон вступает в силу, но не «применяется автоматически». «Мы не можем сказать заранее, когда эти меры начнут применяться. Это зависит от ситуации. Мы надеемся, что закон никогда не придется применять, но он сработает как превентивная мера», — сказала она.

Финляндия ужесточит правила въезда и выдачи ВНЖ
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Поводом стал резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По мнению Хельсинки, этому способствовала Россия для создания миграционного кризиса в ответ на сближение Финляндии и США. Рантанен допустила открытие КПП, «когда органы безопасности сочтут это возможным».

В Кремле заявляли о сознательном дистанцировании Хельсинки от «добрых» отношений с Москвой и выражали сожаление на этот счет. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл безусловной угрозой России вступление Финляндии в НАТО.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Финляндия Россия законопроект беженцы
Материалы по теме
Финляндия ужесточит правила въезда и выдачи ВНЖ
Политика
Финляндия открыла судоходство по пограничному с Россией каналу
Политика
Финляндия решила отправлять беженцев обратно в Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 11 июл, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 11 июл, 17:37
Байден отправит вместо себя жену на открытие Олимпиады в Париже Спорт, 17:40
Franceinfo узнал дату отставки правительства Франции после выборов Политика, 17:38
Двух россиян обвинили во взломе филиппинской криптобиржи на $5,8 млн Крипто, 17:35
В Александринском театре сменился худрук Общество, 17:33
Рогозин раскритиковал слова депутата о готовности заблокировать Telegram Технологии и медиа, 17:32
Aurus управделами президента сбил человека на Новом Арбате Политика, 17:24
«МегаФон» зафиксировал значительный рост продаж товаров собственных марок Пресс-релиз, 17:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник Инвестиции, 17:17
На родине Брежнева прошла акция протеста из-за отключений электричества Политика, 17:16
«Зенит» и «Спартак» не попали в сотню лучших клубов Европы Спорт, 17:16
В «Билайне» сменится глава Технологии и медиа, 17:12
Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ Финансы, 17:10
Футболист за отпуск скинул 8 кг, чтобы вернуться в состав «Боруссии» Спорт, 17:08
Минюст внес правнучку Чкалова и «ВЧК-ОГПУ» в реестр иноагентов Общество, 17:06