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Политика ,  
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Финляндия ужесточит правила въезда и выдачи ВНЖ

Поправки, касающиеся правил въезда, вступят в силу 1 сентября. Они подразумевают отказ в выдаче ВНЖ из-за предоставления ложных данных властям, нелегальной работы и брака по расчету

Правительство Финляндии утвердило поправки в законодательство, касающиеся правил въезда в страну. Если их одобрит президент Александер Стубб, изменения вступят в силу 1 сентября.

Как сообщает финское МВД, в законе об иностранцах будет прописана каждая ситуация, при которой должно быть отказано в выдаче вида на жительство, включая предоставление ложной информации, нелегальное пребывание, нелегальную работу и брак по расчету.

Также власти изменят процедуру предоставления убежища, чтобы предотвратить случаи, когда заявитель просит его «с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии». Претенденты на международную защиту или лица, чье ходатайство было отклонено, не смогут получить вид на жительство на основании работы, самозанятости или учебы.

В Финляндии сообщили о скоплении мигрантов близ границы
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

К информации об отказе во въезде в Шенгенской информационной системе будут добавлены биометрические данные человека.

В 2023 году иммиграционная служба Финляндии выдала 34 557 разрешений на проживание с целью работы. В 2015-2022 годах граждане России получили больше всего первичных разрешений на проживание в стране по причине учебы, а также были крупнейшей группой (6 281 человек) в 2023 году среди подавших заявление на продление проживания в связи с обучением.

Из-за санкций ЕС, введенных против России из-за военных действий на Украине, Финляндия ужесточила въезд для россиян. Осенью 2023 года власти начали постепенно закрывать погранпереходы на границе с Россией. Хельсинки объяснил решение закрыть КПП «содействием Москвы в пересечении границы ближневосточными и африканскими мигрантами». Страна обратилась к Евросоюзу за помощью в возвращении мигрантов. Российские власти отвергли обвинения в содействии нелегалам. В Кремле подчеркивали, что «погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия въезд вид на жительство убежище
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