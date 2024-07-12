Китай ввел новый пакет санкций против оборонного комплекса США

Под санкции Китая попали американские компании Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Pinnacle Technology. Поводом стало решение США о продаже оружия Тайваню

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Китай ввел санкций против шести военно-промышленных компаний США из-за продажи оружия Тайваню, сообщили в МИД КНР.

Под ограничения попали компании Anduril (специализируется на технологиях искусственного интеллекта и робототехнике), Maritime Tactical Systems (производитель беспилотников), Pacific Rim Defense (предоставляет услуги по кибербезопасности, логистике и проектированию), AEVEX Aerospace (специализируется на решениях по сбору разведанных с воздуха), LKD Aerospace (производитель компонентов для аэрокосмической техники) и Pinnacle Technology (разработчик полупроводников). Их активы, а также имущество их топ-менеджеров в Китае заморозили. Санкции в том числе подразумевают запрет на въезд в страну, в том числе в Гонконг и Макао, и на сделки или сотрудничество. Меры вступили в силу 12 июля.

«США недавно в очередной раз объявили о продаже оружия Тайваню, что нарушает принцип «одного Китая»... является серьезным вмешательством во внутренние дела и наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР», — говорится в сообщении китайского МИДа.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку властей острова расценивает как нарушение китайского суверенитета. Тайбэй категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

В июне Китай ввел санкции против структур американского производителя военной техники Lockheed Martin. Поводом стало одобрение Пентагоном продажи Тайваню ракет и беспилотников на $360 млн, а также противопехотной, бронебойной ракетной системы Switchblade 300 и оборудования к ней на $60,2 млн.

США, с одной стороны, не признают Тайвань независимым государством, а с другой — критикуют Пекин за угрозы силой вернуть остров и оказывают военную поддержку Тайбэю.