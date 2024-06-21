Китай ввел новые санкции против США

Пекин не впервые вводит санкции против американских производителей оружия из-за того, что Вашингтон предоставляет военную помощь Тайбэю. Сейчас под ограничения попали три компании из корпорации Lockheed Martin и ее руководство

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Китай ввел новые санкции против структур американского производителя военной техники Lockheed Martin на фоне очередного решения США предоставить оружие Тайваню, сообщает китайский МИД.

«США недавно в очередной раз объявили о продаже оружия Тайваню, что серьезно нарушает принцип «одного Китая» и три китайско-американских совместных коммюнике, серьезно вмешивается во внутренние дела Китая и наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. <...> Китай решил принять контрмеры против соответствующих организаций и высшего руководящего персонала Lockheed Martin», — говорится в заявлении.

Ограничения предполагают заморозку движимого и недвижимого имущества трех организаций, входящих в корпорацию, — Лаборатории интеграции ракетных систем, Лаборатории передовых технологий и Lockheed Martin Venture, а также руководства самой корпорации: президента Джеймса Тайклита, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, финансового директора Джея Малава и др. Находящиеся на территории Китая физические и юридические лица не смогут сотрудничать с ними, заключать сделки и т.д., им запрещен въезд в страну, в том числе в Гонконг и Макао.

19 июня стало известно, что США одобрили возможную продажу Тайваню около 300 систем ALTIUS 600M-V (состоит из барражирующих боеприпасов для беспилотников с выдвижной боеголовкой и оптической либо инфракрасной камерой, самих дронов ALTIUS 600, пневматических интегрированных пусковых систем PILS и др.) на $300 млн и противопехотной, бронебойной ракетной системы Switchblade 300 за $60 млн и оборудования к ней.

Lockheed Martin выпускает истребители F-16, F-35, вертолеты CH-53K и Black Hawk и т.д., бомбы GMLRS, Hellfire и др., противоракетные комплексы Javelin, разрабатывают гиперзвуковое оружие и пр.

Китай и ранее вводил ограничения против Lockheed Martin — например, в сентябре прошлого года. Как и сейчас, это произошло после одобрения американской военной помощи Тайваню. Также под санкциями КНР такие военные производители из США, как Raytheon, Northrop Grumman и др.