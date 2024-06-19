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Политика ,  
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США одобрили возможную продажу Тайваню беспилотников на $300 млн

Пентагон: США одобрили Тайваню продажу ракет и дронов на $360 млн
Дрон&nbsp;ALTIUS 600
Дрон ALTIUS 600 (Фото: Jose Mejia-Betancourth / CCDC AvMC Technology Development Directorate / Wikipedia)

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню ракет и беспилотников на $360 млн, сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Как уточнили в агентстве, представительство Тайбэя по экономике и культуре в США (TECRO) запросило закупку до 291 системы ALTIUS 600M-V, состоящей из барражирующих боеприпасов для беспилотников с выдвижной боеголовкой и оптической либо инфракрасной камерой, сами дроны ALTIUS 600, пневматические интегрированные пусковые системы (PILS) и др. Общая стоимость проекта оценивается в $300 млн.

Еще одним документом Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню противопехотной, бронебойной ракетной системы Switchblade 300 за $60,2 млн и оборудования к ней.

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Ведомство уточнило, что продажа поможет повысить безопасность Тайваня и поддержать политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе. Одобрение сделки «соответствует законодательству и политике США», а также служит национальным интересам, экономики и безопасности страны.

США поставляют Тайваню оружие и военное оборудование, хотя американские власти заявляют о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден неоднократно обещал защищать Тайвань в случае возможного нападения с китайской стороны.

В мае официальный представитель Минобороны Китая У Цянь предупредил Тайвань об игре с огнем на грани войны. Он отметил, что Тайбэй бросил вызов принципу «одного Китая», «открыто пропагандируя теорию двух государств».

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Теги
Тайвань США поставки оружия беспилотники ракеты

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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