В США сочли конфликт КНР и Филиппин генеральной репетицией атаки на Тайвань

В США сочли конфронтацию КНР и Филиппин репетицией нападения на Тайвань

Китай использует конфронтацию с Филиппинами как «генеральную репетицию» нападения на Тайвань, заявил бывший заместитель советника Трампа. США должны усилить филиппинскую армию в спорной акватории Южно-Китайского моря

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Пекин использует конфронтацию с Филиппинами в Южно-Китайском море как «генеральную репетицию» нападения на Тайвань, заявил бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэттью Поттинджер, выступая в исследовательском институте Heritage Foundation. Его слова приводит South China Morning Post (SCMP).

«Почему Пекин нацелился на это маленькое островное государство? В основном это попытка дискредитировать США. Это генеральная репетиция для Тайваня», — считает Поттинджер.

Китай считает Тайвань своей территорией. Островное государство объявило о независимости в 1949 году и категорически отвергает модель «одна страна — две системы», которую продвигает Пекин.

Поттинджер заявил, что США должны «помочь пополнить ряды филиппинских морских пехотинцев» в форпосте на Второй отмели Томаса (расположена в Южно-Китайском море в архипелаге Спратли, на который претендуют Китай, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Бруней, филиппинские военнослужащие дежурят здесь на корабле SIerra Madre, специально посаженном на грунт в 1999 году. — РБК) в качестве сигнала, что Вашингтон окажет военную поддержку союзникам в регионе.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на высказывания Поттингера заявил, что Манила «нарушает права Пекина», и США «не должны использовать этот вопрос для сеяния раздора, а тем более вмешиваться».

«Тайвань — это дело Китая, — сказал Пэнъюй. — Эта проблема будет решена Китаем, который не потерпит иностранного вмешательства. Остальным необходимо прекратить создавать напряженность и провоцировать конфронтацию».

На протяжении последних лет между Манилой и Пекином продолжается территориальный спор в Южно-Китайском море. В прошлом месяце при столкновении ВМС Филиппин и береговой охраны Китая несколько филиппинцев получили ранения, в том числе один моряк потерял палец, пишет SCMP.

10 декабря корабль китайской береговой охраны применил водометы против филиппинских судов вблизи островов Спратли, серьезно повредил двигатель одного из них, а также протаранил судно Unaizah Mae 1. Филиппинцы прибыли к рифу для доставки снабжения и ротации личного состава на Sierra Madre. Пекин возложил ответственность за произошедшее на Манилу, указав на незаконность нахождения филиппинских военнослужащих в своих территориальных водах. Минобороны КНР также заявило, что филиппинские суда таранили корабли китайской береговой охраны, а те были вынуждены защищаться. США, Австралия, Великобритания, Канада и Япония заняли сторону Филиппин.