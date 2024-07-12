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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

Британский академик призвал направить индийских миротворцев на Украину

Британский академик Саква призвал направить индийских миротворцев на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
По словам профессора Ричарда Саква, индийские вооруженные силы обладают обширным опытом участия в миротворческих миссиях и нейтралитетом. Кроме того, в экспертной среде обсуждается возможность создания буферной зоны на 100 км
Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Если Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня, вдоль линии соприкосновения может понадобиться развернуть международную мониторинговую миссию, заявил РБК Ричард Саква, почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета, один из авторов открытого письма западных академиков и дипломатов с призывом к миру на Украине, которое было опубликовано в Financial Times. По его словам, для этой роли лучше всего подошли бы индийские военнослужащие.

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Ричард Саква

«У них есть опыт участия в миротворческих операциях и они считаются довольно нейтральными», — пояснил британский академик. Он рассказал, что сейчас в экспертной среде также обсуждается возможность создания буферной зоны на расстоянии 50 км от линии соприкосновения по обе стороны.

Впрочем, Саква отметил, что все технические детали обсуждаемы, и куда важнее начать хотя бы «переговоры о переговорах».

«На данный момент обе стороны заявляют, что любое прекращение огня нанесет ущерб их военным позициям, не говоря уже о дипломатических и других существенных вопросах. Так что это будет действительно сложно», — признал он.

9 июля Ричард Саква вместе с другими западными академиками и дипломатами опубликовал открытое письмо в Financial Times с призывом к переговорам. Они пишут, что несмотря на то, что США и их союзники считают главной военной целью Киева возврат к границам 2014 года, наиболее вероятным сценарием видится сохранение «патовой ситуации».

О чем лидеры НАТО договорились на саммите в Вашингтоне
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Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

8 — 9 июля Россию посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Помимо экономического сотрудничества, стороны обсудили боевые действия на Украине. В протокольной части переговоров индийский лидер «в качестве друга» заявил президенту России Владимиру Путину, что «война не решение». В ответ российский лидер поблагодарил Моди за усилия по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

14 июня в ходе выступления в МИД России Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. В их числе согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, денацификация, фиксация статуса новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России. Киев назвал данные условия ультиматумом. При этом 4 июля, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, Путин исключил прекращение огня, поскольку Украина может им воспользоваться для того, чтобы «улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию».

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Военная операция на Украине Россия Украина Индия миротворцы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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