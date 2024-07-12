Британский академик призвал направить индийских миротворцев на Украину

По словам профессора Ричарда Саква, индийские вооруженные силы обладают обширным опытом участия в миротворческих миссиях и нейтралитетом. Кроме того, в экспертной среде обсуждается возможность создания буферной зоны на 100 км

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Если Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня, вдоль линии соприкосновения может понадобиться развернуть международную мониторинговую миссию, заявил РБК Ричард Саква, почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета, один из авторов открытого письма западных академиков и дипломатов с призывом к миру на Украине, которое было опубликовано в Financial Times. По его словам, для этой роли лучше всего подошли бы индийские военнослужащие.

«У них есть опыт участия в миротворческих операциях и они считаются довольно нейтральными», — пояснил британский академик. Он рассказал, что сейчас в экспертной среде также обсуждается возможность создания буферной зоны на расстоянии 50 км от линии соприкосновения по обе стороны.

Впрочем, Саква отметил, что все технические детали обсуждаемы, и куда важнее начать хотя бы «переговоры о переговорах».

«На данный момент обе стороны заявляют, что любое прекращение огня нанесет ущерб их военным позициям, не говоря уже о дипломатических и других существенных вопросах. Так что это будет действительно сложно», — признал он.

9 июля Ричард Саква вместе с другими западными академиками и дипломатами опубликовал открытое письмо в Financial Times с призывом к переговорам. Они пишут, что несмотря на то, что США и их союзники считают главной военной целью Киева возврат к границам 2014 года, наиболее вероятным сценарием видится сохранение «патовой ситуации».

8 — 9 июля Россию посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Помимо экономического сотрудничества, стороны обсудили боевые действия на Украине. В протокольной части переговоров индийский лидер «в качестве друга» заявил президенту России Владимиру Путину, что «война не решение». В ответ российский лидер поблагодарил Моди за усилия по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

14 июня в ходе выступления в МИД России Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. В их числе согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, денацификация, фиксация статуса новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России. Киев назвал данные условия ультиматумом. При этом 4 июля, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, Путин исключил прекращение огня, поскольку Украина может им воспользоваться для того, чтобы «улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию».