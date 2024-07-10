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FT опубликовала призыв к миру на Украине от западных экс-дипломатов

FT: западные экс-дипломаты призвали США начать переговоры с Россией по Украине
Западные дипломаты и академики призвали США начать переговоры с Россией по Украине. Соответствующее обращение опубликовала британская газета Financial Times
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Британская газета Financial Times опубликовала открытое письмо западных академиков и дипломатов с призывом к миру на Украине. Авторы обращения считают, что США должны немедленно начать переговоры с Россией, чтобы добиться урегулирования.

Обращение вышло под названием «Воспользуйтесь миром на Украине, пока не стало слишком поздно». Среди подписантов: почетный профессор Уорикского университета (Великобритания) лорд Роберт Скидельский, посол Великобритании в России (2004–2008) Энтони Брентон, посол США в СССР (1987–1991) Джек Мэтлок, почетный профессор Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква и другие.

Авторы обращения отмечают, что последние военные достижения России в Донецкой области (на момент 5 июля) усиливают аргументы в пользу урегулирования ситуации на Украине путем переговоров.

«США и их союзники поддерживают ключевую военную цель Украины, которая заключается в возвращении к границам 2014 года, то есть изгнанию России из Крыма и Донбасса. Но все информированные аналитики согласны с тем, что, если серьезная эскалация войны не случится, самым вероятным результатом будет продолжающийся тупик с незначительным шансом на победу России», — говорится в письме.

По мнению его авторов, это указывает на желательность и даже срочность мирных переговоров, «не в последнюю очередь ради самой Украины».

«Нежелание официального Запада принять мирные переговоры основано на убеждении, что все, кроме полной победы Украины, приведет к тому, что Путину все «сойдет с рук». Но это, безусловно, игнорирует самый важный исход войны: то, что Украина боролась за свою независимость и завоевала ее, как это сделала Финляндия в 1939–1940 годах. Некоторые территориальные уступки кажутся небольшой ценой за реальную независимость, а не ее подобие», — отмечают авторы обращения.

По их мнению, если мир, основанный на актуальной ситуации на поле боя, неизбежен, то просто «аморально» не пытаться добиться его сейчас.

Авторы обращения призывают Вашингтон начать переговоры с Москвой о новом пакте о безопасности, который будет защищать законные интересы в области безопасности как Украины, так и России. За этим, по их мнению, должно последовать прекращение огня на Украине без ограничений по срокам, чтобы российская и украинские лидеры смогли вести конструктивные переговоры.

«Мы настоятельно призываем мировых лидеров инициировать или поддержать такую инициативу. Чем дольше продолжается война, тем больше территорий Украина, вероятно, потеряет и тем больше будет риск роста эскалации вплоть до ядерной угрозы», — заключают авторы письма.

Репост этого обращения в соцсети X сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в настоящее время продолжает свою «мирную миссию», находясь на саммите НАТО в Вашингтоне. Ранее венгерский премьер побывал в Киеве, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому задуматься о прекращении огня для старта мирных переговоров с Россией. Через несколько дней Орбан отправился в Москву. По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным венгерский политик сделал вывод, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга и «нужно совершить очень много шагов», чтобы приблизиться к завершению военных действий.

14 июня Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной могут начаться сразу после вывода ВСУ из ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к России в сентябре 2022 года. Он потребовал зафиксировать статус этих регионов, Крыма и Севастополя как российских, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Путин пригрозил, что если конфликт продолжится, то реалии будут меняться и «условия для переговоров будут другими».

Владимир Зеленский в ответ назвал эти предложения ультиматумом, так как Россия, по его мнению, все равно не прекратит наступление. Украина готова начать переговоры «уже завтра», если Россия выведет свои войска.

США и ЕС считают, что Украина сама должна определить условия для мирных переговоров.

Могут ли визиты Орбана в Москву и Киев приблизить мирные переговоры
Политика
Виктор Орбан и Владимир Путин

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Теги
Мария Васильева Мария Васильева
Украина мирные переговоры Россия
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