Медведев заявил о планах разместить на Курилах новое оружие

Медведев, комментируя слова премьера Японии о желании заключить мирный договор с Москвой, заявил, что «никто не против»; при этом нужно учесть, что Курилы принадлежат России и страна будет их развивать, сказал он

Дмитрий Медведев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Курильские острова — это российская территория, Москва будет их развивать, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Так Медведев отреагировал на слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему рассчитывает подписать с Москвой мирный договор после решения территориального спора.

По словам Медведева, «никто не против» заключения договора, если при этом будет учтено, что «территориальный вопрос закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда». Зампред Совбеза заявил, что не считает Курилы спорными территориями, и ему «глубоко наплевать» на то, что японская сторона думает о «так называемых Северных территориях». Северными территориями Токио называет Южные Курилы.

Две страны не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, которые перешли под контроль Советского Союза. Токио называет острова оккупированными и требует их возврата; Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно.

В конце 2023 года глава МИДа Сергей Лавров сказал, что Россия не имеет территориальных споров с другими странами, все они закрыты. В посольстве Японии в ответ заявили, что переговоры о мирном договоре между сторонами шли «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной». Москва отказалась продолжать обсуждение этого вопроса в марте 2022 года, когда Токио ввел против России санкции из-за военных действий на Украине. Япония также попала в российский список «недружественных стран».