 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Медведев заявил о планах разместить на Курилах новое оружие

Медведев: стратегическая роль Курил вырастет, на островах разместят новое оружие
Медведев, комментируя слова премьера Японии о желании заключить мирный договор с Москвой, заявил, что «никто не против»; при этом нужно учесть, что Курилы принадлежат России и страна будет их развивать, сказал он
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Курильские острова — это российская территория, Москва будет их развивать, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Так Медведев отреагировал на слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему рассчитывает подписать с Москвой мирный договор после решения территориального спора.

По словам Медведева, «никто не против» заключения договора, если при этом будет учтено, что «территориальный вопрос закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда». Зампред Совбеза заявил, что не считает Курилы спорными территориями, и ему «глубоко наплевать» на то, что японская сторона думает о «так называемых Северных территориях». Северными территориями Токио называет Южные Курилы.

Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией
Политика
Фумио Кисида

Две страны не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, которые перешли под контроль Советского Союза. Токио называет острова оккупированными и требует их возврата; Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно.

В конце 2023 года глава МИДа Сергей Лавров сказал, что Россия не имеет территориальных споров с другими странами, все они закрыты. В посольстве Японии в ответ заявили, что переговоры о мирном договоре между сторонами шли «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной». Москва отказалась продолжать обсуждение этого вопроса в марте 2022 года, когда Токио ввел против России санкции из-за военных действий на Украине. Япония также попала в российский список «недружественных стран».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Курильские острова Южные Курилы оружие Япония
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
В Японии пообещали следить за ситуацией после слов Путина о Курилах
Политика
В Японии назвали позицию России по спору о Курилах несправедливой
Политика
WSJ узнала о провале плана Японии и Британии по поставкам оружия Киеву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Минобороны сообщило о продвижении группировки «Южная» на выгодные позиции Политика, 14:24
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 14:23
Россия лишилась лидерства в медальном зачете фигуристов на Олимпиаде-2022 Спорт, 14:15
Орбан назвал человека, способного остановить конфликт на Украине Политика, 14:13
В США задержали мужчину за угрозу убить Байдена и Харрис Общество, 14:06
ЦБ спрогнозировал замедление роста ипотеки в 2024 году Недвижимость, 14:03
ОКР решил обжаловать решение ISU лишить Россию золота Олимпиады Спорт, 14:01
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Валиеву отстранили, у России отобрали золото Олимпиады. Что важно знать Спорт, 13:57
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 13:55
Центробанк Турции ввел новые меры для поддержки курса лиры Инвестиции, 13:51
Участники «Би-2» отказались встречаться с российским консулом в Бангкоке Политика, 13:50
Найм через обучение: в чем плюсы такого подхода РБК и Softline, 13:47
Российские фигуристы сохранят выплаты за ОИ-2022 после наказания Валиевой Спорт, 13:44
Медведев заявил о планах разместить на Курилах новое оружие Политика, 13:42