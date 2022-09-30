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Война санкций ,  
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МИД Японии сообщил о возобновлении рыболовства возле Курил

Японские рыбаки возобновили промысел морепродуктов в районе Курильских островов, сообщил глава МИД Ёсимаса Хаяси. Токио произвел соответствующую оплату, что было условием российской стороны. Запрет Москвы действовал с июня

Япония возобновила вылов рыбы и морепродуктов в районе южных Курильских островов, внеся соответствующую квоту, сообщил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси на брифинге. Трансляция доступна на Youtube-канале японского МИДа.

Хаяси заявил, что Токио принял во внимание пожелания японских рыбаков, урегулирования ситуации удалось достичь благодаря активным консультациям заинтересованных сторон. Газета Asahi пишет, что квота на вылов рыбы в этом году составляет 777 т, рыболовство продолжится до конца декабря. 

Российская сторона в начале июня запретила японской заниматься рыболовством в районе южных Курил до оплаты квоты. Это стало ответом на ужесточение санкций, которые Токио ввел из-за проведения Москвой военной операции на Украине. Тогда Япония заморозила активы Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Позднее Токио заявил о намерении продолжить переговоры с Москвой по вопросу вылова рыбы.

Соглашение России с Японией в области промысла морских живых ресурсов действует с 1998 года. Согласно договору, японские рыбаки могли осуществлять промысел у Южно-Курильских островов в рамках выделяемой российской стороной квоты. 

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, которые в итоге перешли под контроль Советского Союза. Токио требует их возврата; Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно.

В ответ на японские санкции из-за военной операции на Украине Россия также отказалась продолжать переговоры с Японией по вопросу о подписании мирного договора по Курильским островам. Кроме того, Москва разорвала диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и отменила безвизовый въезд японцев в этот регион. В МИДе тогда говорили, что Токио, присоединившись к санкциям, сделал выбор в пользу «антироссийского курса» вместо сотрудничества.

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