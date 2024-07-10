Новый премьер Британии пообещал не мешать Украине бить по России

Украина сама решит, как использовать британские ракеты Storm Shadow, сказал новый премьер королевства Кир Стармер. Москва назвала ослабление ограничений на удары эскалацией

Кир Стармер (Фото: Liam McBurney / Getty Images)

Украина должна сама решать, как использовать полученные от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow, заявил журналистам новый глава британского правительства Кир Стармер по дороге на вашингтонский саммит НАТО, передает Bloomberg.

Политик впервые подтвердил, что продолжит политику предыдущего правительства, предусматривающую, что Киев вправе бить по военным целям на территории России. Ракеты, по его словам, «очевидно должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом», а «Украина сама должна решить, как его применять их в оборонительных целях».

Кир Стармер — лидер партии лейбористов, которая одержала победу на всеобщих выборах. Премьером его назначил король Карл III, принявший отставку Риши Сунака.

Как отмечает Bloomberg, слова Стармера созвучны позиции прошлого правительства, которое никогда напрямую не сообщало о разрешении Украине использовать полученное оружие для ударов по территории России, но отмечало, что Киев сам решает, как его применять.

«Исходя из того, что Россия наносит удары по Украине, можно понять, почему Украине важно обеспечить свою защиту», — объяснял в мае бывший глава британского МИДа Дэвид Кэмерон. «Как будут действовать украинские вооруженные силы — это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности», — говорил бывший премьер Сунак.

Москва заявления Лондона назвала эскалацией. «Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является секретом Полишинеля: Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев», — оценила представитель ведомства Мария Захарова.

В мае Киев сообщил, что уже воспользовался разрешением Британии бить по территории России.

Storm Shadow — крылатые ракеты класса «воздух — земля», их максимальная дальность — 250 км.