В Кремле оценили стремление Орбана сопоставить позиции России и Украины

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Россия высоко оценивает «твердую, понятную и последовательную» линию венгерского премьера Виктора Орбана, направленную на сопоставление позиций Киева и Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Можно абсолютно однозначно высоко оценить такую твердую, понятную и последовательную линию Орбана на то, чтобы попытаться сопоставить позиции двух сторон», — сказал Песков, напомнив о недавнем визите Орбана в Киев.

Орбан 5 июля прибыл в Москву, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Орбан посетил обе страны после того, как председательство в ЕС с 1 июля перешло к Венгрии. Главной целью венгерского председательства в Евросоюзе он назвал «борьбу за мир».

На пресс-конференции после переговоров с Путиным премьер Венгрии рассказал, что приехал, чтобы узнать мнение российского президента об имеющихся мирных инициативах, о возможности прекращения огня и переговоров, а также о том, в какой последовательности их можно провести. Также Орбан хотел поинтересоваться у российского президента его «видением Европы после войны».

В МИД Украины, в свою очередь, заявили, что Орбан не согласовывал свой визит в Москву с Киевом. В Евросовете подчеркнули, что премьер не имеет права вести переговоры от лица ЕС. Орбан исключил посредничество в урегулировании от лица Евросоюза, отметив, что позиции Киева и Москвы в этом вопросе далеки друг от друга.