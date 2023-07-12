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Депутаты запретили самовыгул собак и котов

Депутаты Госдумы запретили самовыгул собак и котов
Резонансный законопроект о бездомных животных приняли сразу во втором и третьем чтениях. Кроме запрета самовыгула, в него также включили право регионов самим определять порядок обращения с безнадзорными животными
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Госдума 12 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект о безнадзорных животных, в котором, среди прочего, запрещается самовыгул домашних животных.

Поправка вносится в ст. 13 федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в которой прописаны требования к содержанию домашних животных. В числе прочего сейчас там говорится о запрете на «свободное, неконтролируемое передвижение животного» по проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках. В варианте, одобренном депутатами, сказано, что запрет на свободное, неконтролируемое передвижение животного распространяется теперь на все места, кроме «мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных».

Кроме того, законопроектом даются полномочия регионам принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с безнадзорными животными. Эта норма была в законопроекте на этапе первого чтения, однако при этом также предлагалось разрешить регионам не исполнять часть положений федерального закона, в том числе запрещающих отлов бездомных животных калечащими и приводящими к смерти методами.

Ко второму чтению положение, дающее регионам право не учитывать ряд норм федерального закона, было исключено. Вместо этого в некоторых частях ст. 18, которая устанавливает мероприятия и требования по обращению с безнадзорными животными, появилась оговорка «если иное не установлено законодательными актами субъектов Российской Федерации». В частности, ч.2 этой статьи устанавливает, что при отлове бездомных животных нельзя применять лекарства и приспособления, приводящие к травмам или гибели животных, необходимо вести видеозапись отлова, домашних животных необходимо возвращать владельцам, если их данные можно установить, и так далее. После принятия изменений эти требования к отлову животных перечислены с оговоркой «если иное не установлено законодательными актами субъектов» России.

Такие же оговорки сделаны в ч.5 и ч.6 — в них прописано, что содержать отловленных животных можно только в специальных приютах, и что при возврате бездомных животных в места их обитания необходимо вести видеозапись.

Кроме этого, вносятся изменения в ст. 17, в которой в том числе прописана обязательность гуманного отношения к безнадзорным животным. Сейчас ч.3 этой статьи устанавливает, что деятельность по обращению с безнадзорными животными должна соответствовать этому федеральному закону. Поправками исключается упоминание ФЗ: теперь такая деятельность должна соответствовать «требованиям законодательства в области обращения с животными».

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Помимо этого, поправками к федеральному закону меняется и само понятие «деятельность по обращению с животными без владельцев». Сейчас оно включает в себя отлов бездомных животных, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат в прежние места обитания и иные мероприятия, предусмотренные действующим федеральным законом.

В новом варианте указано, что обращение с животными без владельцев включает в себя лишь мероприятия по их отлову, в том числе транспортировку, и (или) иные мероприятия, предусмотренные «законодательством в области обращения с животными».

Представляя законопроект в Думе на этапах второго и третьего чтений, первый зампред профильного комитета по экологии Владимир Бурматов назвал получившийся текст «очень сбалансированным». Он также сообщил, что были отклонены семь инициатив, которые так или иначе предполагали введение понятия эвтаназии в текст федерального закона. «Сохраняются все положения статьи 17 закона, закрепляющих гуманное отношение к животным без владельцев и фиксирующих, что осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с животными, не допускается», — добавил депутат.

Законопроект был внесен весной группой депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным на фоне ряда нападений бездомных собак на людей. Он вызвал резкую критику зоозащитников, активистов и экспертов, а в некоторых регионах жители даже выходили на протесты против предлагаемых норм. Критики закона опасались, что после получения полномочий регионы могу начать умерщвлять бездомных животных для того, чтобы таким образом сократить их численность. Эксперты, с которыми разговаривал РБК, утверждали, что сокращение популяции таким способом не дает эффекта, а наоборот в будущем приводит к ее увеличению. По их словам, действующая сейчас система ОСВВ, когда бродячих животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и затем выпускают обратно (кроме агрессивных), работает эффективно.

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас утверждал, что прежде, чем принимать новые нормы, нужно оценить правовые последствия исполнения действующего сейчас закона. В том числе, по его мнению, необходимо проверить, как регионы тратили деньги на эти мероприятия. «Нужно оценить, насколько они эффективно потратили средства, если эти средства выделялись. Если не выделялись — понять, в чем проблема. Может быть, у региона, муниципалитета, нет такой возможности. Объективно нет, такие ситуации тоже могут быть. Это надо оценить», — пояснял сенатор.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
бездомные животные домашние животные жестокое обращение с животными Госдума собаки коты Дмитрий Кобылкин
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