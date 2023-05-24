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Клишас предложил проверить траты регионов на бездомных животных

Сенатор Клишас предложил проверить траты регионов на бездомных животных
Сенатор считает, что, прежде чем менять действующий закон, нужно разобраться, каковы правовые последствия его применения, в том числе как регионы исполняли положения. Проект изменения закона уже прошел первое чтение в Думе
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Прежде чем принимать поправки в законодательство, дающие регионам право самим решать, как обращаться с безнадзорными животными, необходимо оценить правовые последствия действующего сейчас в этой сфере закона, считает глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас. Эта оценка, по его мнению, в числе прочего должна включать проверку эффективности трат регионов на мероприятия по обращению с бродячими животными.

Действующий закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был принят в 2018 году. В минувшем апреле на фоне ряда нападений безнадзорных животных на людей группа депутатов предложила передать полномочия по обращению с такими животными регионам. Это значит, что субъекты сами будут решать, исполнять ли требования федерального закона или принять свой собственный. Во втором случае им разрешается не исполнять ряд положений действующего закона, в том числе запрет на применение при отлове животных «веществ, лекарственных средств, способов, технических приспособлений, приводящих к увечьям, травмам или гибели животных». 16 мая законопроект, предлагающий новые нормы, был одобрен Госдумой в первом чтении.

В разговоре с РБК Клишас подчеркнул, что, несмотря на все недостатки действующего закона, после его принятия в 2018 году ситуация с бродячими животными стала улучшаться.

«Нужно сначала оценить, каковы правовые последствия принятия того закона. То есть сейчас предлагается просто взять и кусками перестать исполнять тот закон. Мне это кажется как минимум очень странным, это явно какой-то очень эмоциональный подход», — пояснил сенатор.

Действующее законодательство предписывает обращаться с безнадзорными животными по формуле ОСВВ: «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Это значит, что животное отлавливают способом, не наносящим ему увечий, фиксируя на видео каждый этап отлова, стерилизуют, вакцинируют от бешенства, регистрируют и вешают на ухо специальную бирку. После этого неагрессивных особей выпускают обратно в район отлова. Те, кто проявляет агрессию, остаются в приютах.

Клишас отметил, что в регионах, которые исполняли положения действующего закона, вкладывались в инфраструктуру, ситуация, «может быть, не решена полностью, но существенно меняется в лучшую сторону». Он привел в пример Москву, Санкт-Петербург, Красноярск. «Мы пока призываем к следующему: давайте взвесим ситуацию с исполнением того закона, который был принят в 2018 году, а потом будем решать, нужно его менять или нет», — подчеркнул сенатор.

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На вопрос, должна ли оценка правовых последствий принятия закона включать проверку действий властей регионов, Клишас ответил утвердительно: «Регионов, органов власти местного самоуправления. Нужно оценить, насколько они эффективно потратили средства, если эти средства выделялись. Если не выделялись — понять, в чем проблема. Может быть, у региона, муниципалитета, нет такой возможности. Объективно нет, такие ситуации тоже могут быть. Это надо оценить», — пояснил он.

Сенатор также напомнил о «волне насилия в отношении безнадзорных животных, которая прокатилась по ряду регионов» после разработки законопроекта, и подчеркнул, что это абсолютно недопустимо.

О массовых убийствах бездомных животных в некоторых регионах Клишас ранее уже говорил на заседании комитета 25 апреля. По его словам, в соцсетях сообщалось о расстрелах и отравлениях. Тогда сенатор попросил первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина, который участвовал в заседании комитета, поручить прокуратуре проверить сообщения.

«Нам сказали, что все это будет под контролем региональных прокуроров», — сказал Клишас РБК.

Положения законопроекта вызвали дискуссию в Госдуме, у него нашлись как сторонники, так и противники, в том числе в рядах одной фракции. Так, например, депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева, которая была одним из соавторов, утверждала, что законопроект «дает регионам инструмент для защиты человеческих жизней». Ее однопартиец Олег Леонов, в свою очередь, называл документ «поспешным и местами вредным», опасаясь, что тот может привести к массовому усыплению собак, а также к коррупции.

Фракция «Справедливой России — За правду» посчитала, что этим законопроектом регионы, которые не исполняли положения действующего закона, хотят «очень просто» решить свои проблемы.

Зоозащитники, с которыми поговорил РБК, утверждают, что проблемы с нападениями бродячих животных на людей наблюдаются в основном в регионах, которые не применяли систему ОСВВ либо работали по ней формально. Там же, где эта формула применяется по-настоящему, численность безнадзорных животных сокращается. Кроме того, зоозащитники уверены, что умерщвление не только не сократит популяцию животных, но в перспективе и вовсе приведет к ее увеличению.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
бездомные животные жестокое обращение с животными Андрей Клишас Совет Федерации Госдума
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