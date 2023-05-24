Клишас предложил проверить траты регионов на бездомных животных

Сенатор считает, что, прежде чем менять действующий закон, нужно разобраться, каковы правовые последствия его применения, в том числе как регионы исполняли положения. Проект изменения закона уже прошел первое чтение в Думе

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Прежде чем принимать поправки в законодательство, дающие регионам право самим решать, как обращаться с безнадзорными животными, необходимо оценить правовые последствия действующего сейчас в этой сфере закона, считает глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас. Эта оценка, по его мнению, в числе прочего должна включать проверку эффективности трат регионов на мероприятия по обращению с бродячими животными.

Действующий закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был принят в 2018 году. В минувшем апреле на фоне ряда нападений безнадзорных животных на людей группа депутатов предложила передать полномочия по обращению с такими животными регионам. Это значит, что субъекты сами будут решать, исполнять ли требования федерального закона или принять свой собственный. Во втором случае им разрешается не исполнять ряд положений действующего закона, в том числе запрет на применение при отлове животных «веществ, лекарственных средств, способов, технических приспособлений, приводящих к увечьям, травмам или гибели животных». 16 мая законопроект, предлагающий новые нормы, был одобрен Госдумой в первом чтении.

В разговоре с РБК Клишас подчеркнул, что, несмотря на все недостатки действующего закона, после его принятия в 2018 году ситуация с бродячими животными стала улучшаться.

«Нужно сначала оценить, каковы правовые последствия принятия того закона. То есть сейчас предлагается просто взять и кусками перестать исполнять тот закон. Мне это кажется как минимум очень странным, это явно какой-то очень эмоциональный подход», — пояснил сенатор.

Действующее законодательство предписывает обращаться с безнадзорными животными по формуле ОСВВ: «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Это значит, что животное отлавливают способом, не наносящим ему увечий, фиксируя на видео каждый этап отлова, стерилизуют, вакцинируют от бешенства, регистрируют и вешают на ухо специальную бирку. После этого неагрессивных особей выпускают обратно в район отлова. Те, кто проявляет агрессию, остаются в приютах.

Клишас отметил, что в регионах, которые исполняли положения действующего закона, вкладывались в инфраструктуру, ситуация, «может быть, не решена полностью, но существенно меняется в лучшую сторону». Он привел в пример Москву, Санкт-Петербург, Красноярск. «Мы пока призываем к следующему: давайте взвесим ситуацию с исполнением того закона, который был принят в 2018 году, а потом будем решать, нужно его менять или нет», — подчеркнул сенатор.

На вопрос, должна ли оценка правовых последствий принятия закона включать проверку действий властей регионов, Клишас ответил утвердительно: «Регионов, органов власти местного самоуправления. Нужно оценить, насколько они эффективно потратили средства, если эти средства выделялись. Если не выделялись — понять, в чем проблема. Может быть, у региона, муниципалитета, нет такой возможности. Объективно нет, такие ситуации тоже могут быть. Это надо оценить», — пояснил он.

Сенатор также напомнил о «волне насилия в отношении безнадзорных животных, которая прокатилась по ряду регионов» после разработки законопроекта, и подчеркнул, что это абсолютно недопустимо.

О массовых убийствах бездомных животных в некоторых регионах Клишас ранее уже говорил на заседании комитета 25 апреля. По его словам, в соцсетях сообщалось о расстрелах и отравлениях. Тогда сенатор попросил первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина, который участвовал в заседании комитета, поручить прокуратуре проверить сообщения.

«Нам сказали, что все это будет под контролем региональных прокуроров», — сказал Клишас РБК.

Положения законопроекта вызвали дискуссию в Госдуме, у него нашлись как сторонники, так и противники, в том числе в рядах одной фракции. Так, например, депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева, которая была одним из соавторов, утверждала, что законопроект «дает регионам инструмент для защиты человеческих жизней». Ее однопартиец Олег Леонов, в свою очередь, называл документ «поспешным и местами вредным», опасаясь, что тот может привести к массовому усыплению собак, а также к коррупции.

Фракция «Справедливой России — За правду» посчитала, что этим законопроектом регионы, которые не исполняли положения действующего закона, хотят «очень просто» решить свои проблемы.

Зоозащитники, с которыми поговорил РБК, утверждают, что проблемы с нападениями бродячих животных на людей наблюдаются в основном в регионах, которые не применяли систему ОСВВ либо работали по ней формально. Там же, где эта формула применяется по-настоящему, численность безнадзорных животных сокращается. Кроме того, зоозащитники уверены, что умерщвление не только не сократит популяцию животных, но в перспективе и вовсе приведет к ее увеличению.