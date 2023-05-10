В Госдуме предложили штрафовать за самовыгул собак

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Маск заявил, что с Карлсоном не подписывали соглашений о шоу в Twitter Технологии и медиа, 08:36
Китай готов противостоять США в торговых войнах. К чему приведет конфликт Pro, 08:27
В каких случаях дробление бизнеса наверняка привлечет внимание налоговой Pro, 08:16
Минздрав предложил передать часть врачебных обязанностей медсестрам Общество, 08:06
Выборы президента и парламента Турции. Что важно знать Политика, 08:00
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 07:55
Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике в деревне под Курском Политика, 07:39
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
США разработали агрегатор с ИИ для выявления «российской дезинформации» Политика, 07:38
Бывший главком НАТО в Европе заявил, что Запад боится победы Украины Политика, 07:31
В Госдуме предложили штрафовать за самовыгул собак Общество, 07:22
Прибыль госкомпаний в России упала сильнее, чем у частных Экономика, 07:00
Ушедший с Fox News ведущий анонсировал шоу в Twitter Технологии и медиа, 06:41
Столтенберг оценил возможность конфликта НАТО и Китая из-за Тайваня Политика, 06:24
США не поставят Киеву дальнобойные ракеты вслед за Британией Политика, 05:49
Общество ,  
0 

В Госдуме предложили штрафовать за самовыгул собак

Депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил штрафовать за самовыгул собак
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Госдуме предложили приравнять безнадзорный выгул собак (самовыгул) к выбрасыванию питомца на улицу и штрафовать за это на сумму, равную региональному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы от «Единой России» Александра Спиридонова.

Это предложение — одна из поправок в закон «Об ответственном обращении с животными», которые разрабатываются на базе межфракционной группы по экологии и природопользованию, отмечает издание. Законопроект со всеми предлагаемыми изменениями должны внести уже в этом месяце. Рассмотрение в первом чтение ожидается 16–18 мая.

МРОТ в Москве равен 24 801 руб. В общем по России он составляет 16 242 руб., а с января следующего года достигнет 19 242 руб.

Спиридонов предлагает также обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу, чтобы избежать недобросовестного разведения, которое отчасти и приводит к множеству брошенных животных.

Депутат отметил, что для того, чтобы была возможность установить владельца собаки, одной из поправок станет обязательное чипирование домашних питомцев.

«Только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. <...> Будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах», — сказал Спиридонов.

Читайте на РБК Pro
Пять лучших упражнений на пресс
Три причины планировать секс
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов

Ранее правительство одобрило законопроект, наделяющий регионы правом усыплять бездомных собак, которые нападают на людей.

Теги
животные собаки штраф
Материалы по теме
В Чите ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак
Общество
В Оренбурге стая собак загрызла мальчика
Общество
Правительство поддержало право регионов усыплять бродячих собак
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter