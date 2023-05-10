В Госдуме предложили штрафовать за самовыгул собак

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В Госдуме предложили приравнять безнадзорный выгул собак (самовыгул) к выбрасыванию питомца на улицу и штрафовать за это на сумму, равную региональному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы от «Единой России» Александра Спиридонова.

Это предложение — одна из поправок в закон «Об ответственном обращении с животными», которые разрабатываются на базе межфракционной группы по экологии и природопользованию, отмечает издание. Законопроект со всеми предлагаемыми изменениями должны внести уже в этом месяце. Рассмотрение в первом чтение ожидается 16–18 мая.

МРОТ в Москве равен 24 801 руб. В общем по России он составляет 16 242 руб., а с января следующего года достигнет 19 242 руб.

Спиридонов предлагает также обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу, чтобы избежать недобросовестного разведения, которое отчасти и приводит к множеству брошенных животных.

Депутат отметил, что для того, чтобы была возможность установить владельца собаки, одной из поправок станет обязательное чипирование домашних питомцев.

«Только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. <...> Будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах», — сказал Спиридонов.

Ранее правительство одобрило законопроект, наделяющий регионы правом усыплять бездомных собак, которые нападают на людей.