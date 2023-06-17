Россияне рассказали, сколько готовы жертвовать на помощь животным

Фото: Владислав Шатило / РБК

Опрошенные россияне готовы единовременно переводить на помощь животным от 100 до 499 руб., говорится в совместном исследовании компании IFORS и Фонда защиты городских животных. Его результаты РБК предоставили в IFORS.

При этом 44% этих респондентов уже имеют опыт финансовой помощи животным, а 46% — нет.

Те, у кого уже есть такой опыт, чаще тех, кто пока только рассматривает такую возможность, готовы переводить от 500 до 999 руб. (30 против 23%).

А те респонденты, которые только начинают свой путь в волонтерстве, на первых этапах чаще готовы переводить разово до 100 руб. Тогда как те, кто помогает фондам и благотворительным организациям, чаще остальных готовы жертвовать больше 1000 руб., говорится в исследовании.

В опросе участвовали 1 тыс. жителей городов-миллионников, выборка квотирована по полу, возрасту и опыту финансовых пожертвований.

Что касается уровня доверия, то наибольшим пользуются приюты, выяснили авторы исследования. Так, приютам в той или иной степени доверяют как те, кто уже финансово помогает животным (91%), так и те, кто еще не имеет такого опыта (55%).

Далее по уровню доверия идут благотворительные организации и фонды: им доверяет 81% среди тех, кто уже является благодарителем, и 45% тех, кто еще не имеет опыта финансовой помощи животным. А меньше всего доверяют частным волонтерам: 76% среди текущих благодарителей и 42% среди тех, кто не помогает животным.

Чаще всего о различных акциях/сборах средств для животных те люди, кто уже имеет опыт пожертвований, получают через друзей, коллег или знакомых (51%) и из соцсетей фондов/приютов/частных волонтеров (49%). Эти же источники информации пользуются наибольшим уровнем доверия среди этой аудитории.

А вот те, кто еще никогда не жертвовал средства животным, реже встречают подобную информацию, но если и встречают, то через соцсети фондов/ приютов/волонтеров (30%), а также через телевидение (30%). При этом доверяют этим источникам не так сильно, как те, кто имеет опыт помощи животным. Это связано в первую очередь с тем, что эта аудитория больше других переживает, на что пойдут их пожертвования, выяснили авторы исследования.