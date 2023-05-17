Живодерство или защита: что важно знать о законе о безнадзорных животных И как спор о Белом Биме и фронтовых собаках вернул в Думу дискуссии

Дума рассматривает законопроект, позволяющий регионам самим решать, что делать с безнадзорными животными, в том числе применять ли эвтаназию. Какие аргументы используют сторонники и противники документа — в материале РБК

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Госдума во вторник 16 мая одобрила в первом чтении законопроект, который дает регионам право самим решать, что делать с безнадзорными животными. Если закон примут, среди разрешенных мер окажется в том числе и убийство животных. Почему у законопроекта нашлись и сторонники и противники даже в рамках одной фракции, и как еще предлагается решать проблему безнадзорных животных — разбирался РБК.

Что меняет законопроект

Законопроектом вносятся изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от декабря 2018 года. В нем предлагается прописать, что по решению главы региона на его территории может быть установлен свой порядок по обращению с безнадзорными животными. Для этого нужно будет принять отдельный региональный закон.

В таком случае разрешается не учитывать некоторые положения федерального закона, в том числе то, которое запрещает применять при отлове животных «вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных». Среди других положений ФЗ, которые можно будет не учитывать, также передача животных в приюты после отлова, возврат потерявшихся животных их владельцам, поиск новых хозяев для бездомных животных, обязательная видеозапись процесса отлова животных и другие.

Соавторами законопроекта стали 16 депутатов во главе с председателем комитета по экологии и бывшим министром природных ресурсов, единороссом Дмитрием Кобылкиным. В пояснительной записке авторы указали, что предлагают наделить регионы правом устанавливать свой порядок обращения с бездомными животными «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона».

Законопроект разработали на фоне случаев нападения собак на людей, в том числе со смертельными исходами. Такие инциденты, например, фиксировали в Оренбурге, Астрахани, Якутске.

Протесты и обращения к президенту

Проект закона вызвал резкие протесты в зоозащитной среде. 13 мая в Москве у приемной администрации президента прошла акция «Живая линия», участники которой подавали обращения с просьбами не допустить введения эвтаназии в отношении бездомных животных и сохранить существующую систему отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска. Как писало экологической издание «Кедр.медиа», к администрации в тот день пришли около 2 тыс. человек. Аналогичная акция проходила и в апреле. Также акции протеста против законопроекта проходили в Белгороде, Ставрополе, Ижевске, Рязани.

Координатор фонда помощи бездомным животным «РЭЙ» Наталья Цветкова в беседе с РБК отметила, что эвтаназия не помогает сократить популяцию безнадзорных животных, а в перспективе лишь приводит к ее увеличению, так как любая популяция будет пытаться восстановить свою численность. «В 1990-е годы уже практиковалась эвтаназия. Этот опыт показал, что такие методы неэффективны, потому что животных при этом не становилось меньше и проблема не решалась. Именно поэтому была введена практика ОСВВ», — пояснила она. Зоозащитница напомнила, что в Конституции в части обязанностей правительства закреплено формирование в обществе ответственного отношения к животным (ст. 114). «Эвтаназия животных без соответствующих показаний не является ответственным отношением к ним, а является убийством», — уверена она.

Цветкова отметила, что система ОСВВ эффективна в тех регионах, которые действительно ее применяли — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и другие. «Почему ОСВВ не работает в Оренбургской области, Бурятии, Якутии? Потому что там игнорировался закон об ответственном обращении с животными, не выстраивалась грамотная инфраструктура работы с ними, которая состоит не только из ОСВВ, но включает в себя создание приютов, временных пунктов содержания, тестирование животных на агрессию, социализацию, поиск хозяина, — пояснила координатор фонда «РЭЙ». — То есть ОСВВ неэффективна там, где она либо не проводилась, либо проводилась формально, непрофессионалами, не в том количестве, в котором нужно. Если ничего не делать, то разумеется, ничего не будет работать».

Директор подмосковного приюта для животных «ГАВ» Инна Неделько подтверждает — там, где подрядчики системы ОСВВ работают эффективно, популяция безнадзорных животных сокращается. «В Московской области она хорошо работает, там сильная команда подрядчиков. Поэтому популяция безнадзорных животных сократилась. Да, процент выбрасываемых животных все равно сохраняется, но бесконтрольное размножение сокращается», — утверждает она.

По словам Неделько, из собак, которых приют стерилизовал в 2016-2017 годах, в живых практически никого не осталось, так как в среднем собака на улице живет от трех до пяти лет. Соответственно, они не входят в текущую популяцию бездомных животных региона и не оставили потомство.

Что говорят сторонники и противники законопроекта

Депутат и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева («Новые люди»), которая вошла в число авторов документа, уверена, что законопроект «дает регионам инструмент для защиты человеческих жизней». Она считает, что метод ОСВВ неэффективен, при том, что на него выделяются значительные средства (11,7 млрд руб. в 2022 и 2023 году, без учета муниципальных средств, по данным Авксентьевой).

Авксентьеву не поддержали многие коллеги по фракции. По словам Олега Леонова, большая часть депутатов от «Новых людей» голосовала против законопроекта. «Очевидно, что нужна новая система работы с бездомными животными, основанная на мировом опыте. Но зоозащитники справедливо опасаются, что закон в таком сыром виде может привести к массовому усыплению собак и к банальному воровству, как это было в 90-е, — пояснил РБК Леонов. — Тогда бродячих собак можно было убивать бесконтрольно, но проблему это никак не решало. Без надлежащего контроля деньги часто списывали, по факту не проводя никакой работы».

Депутат подчеркнул, что старые ошибки повторять нельзя. «Законопроект поспешный и, местами, вредный. Будем добиваться внесения поправок во втором чтении», — добавил он.

Депутат от «Справедливой России — за правду» Анатолий Грешневиков заявил, что этим документом авторы «не гуманизируют, а отменяют гуманное отношение к животным». Грешневиков напомнил депутатам о фильме «Белый Бим Черное Ухо» и заявил, что «по данному закону Белый Бим Черное Ухо будет уничтожен».

Председатель партии и глава фракции в Думе Сергей Миронов перед заседанием назвал предлагаемые изменения «живодерским законом». Он подчеркнул, что ряд регионов, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Нижегородскую область работали по системе ОСВВ и сейчас не имеют проблем с агрессивными животными на улицах.

«А губернаторы, которые спали, деньги не выделили, а теперь: «Ой, у нас проблема». Проблема в головах у губернаторов и у мэров, которые ничего не делали. А теперь они хотят решать проблему очень просто. <...> Вводится возможность эвтаназии, иными словами, умерщвления. А я назову — отстрел животных, прямо на глазах у детей, прямо посреди улицы. И все это мы сейчас в ближайшее время увидим», — заявил Миронов.

О чем спорили депутаты при голосовании за закон

На заседании Думы с основным докладом по законопроекту выступил один из его авторов Евгений Марков (ЛДПР). Он заявил, что в большинстве регионов федеральный стандарт по обращению с безнадзорными животными, принятый в 2018 году, не решил проблему (по этому стандарту с безнадзорными животными обращаются по формуле «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск», известна как ОСВВ).

«Надо честно признать, что в 2018 году в этом зале мы дали субъектам Российской Федерации необеспеченный мандат на выполнение этих обязательств. Мы не можем, в силу имеющихся средств в разных субъектах, взять на себя полностью, на 100%, исполнение обязательств по ОСВВ. Надо об этом честно сказать», — подчеркнул Марков.

Первый замглавы комитета по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») отметил, что законопроект поддержали 56 регионов, четыре выступили против. Он полагает, что большинству регионов достаточно норм действующего законодательства и «грандиозного запроса» на принятие собственных законов нет. «Это хлопотная процедура и немногие на нее пойдут. Ведь надо провести через региональное собрание депутатов достаточно резонансную норму. Большинство будет так же пользоваться положениями федерального закона», — считает депутат.

Работает ли нынешний закон Депутаты разошлись в оценках того, насколько эффективно законодательство, действующее сейчас в отношении обращения с безнадзорными животными. Евгений Марков заявил, что популяция безнадзорных животных не уменьшается. «С экспертными оценками можно спорить, но она не уменьшается, по крайней мере, с учетом той статистики, которая у нас есть», — заявил он. Владимир Бурматов наоборот уверен в эффективности закона «Как можно называть неработающим закон, который позволил в целом по стране, по данным Роспотребнадзора, снизить на 16% количество покусов, всего за четыре года? Это большая цифра. При том, что приютов построена максимум треть от необходимого количества. <...> Там, где его применяют, он показывают очень высокую эффективность», — говорит Бурматов

Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) спросил у авторов, будет ли среди полномочий регионов право подвергать животных эвтаназии. «Я могу лишь повторить ту формулировку, которая заложена в проекте рассматриваемого закона: «Порядок организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев может быть установлен законом субъекта Российской Федерации», — ответил Бурматов.

Депутат Андрей Альшевских («Единая Россия») указал на то, что проект закона предусматривает новые полномочия для субъектов, однако при этом должен быть предусмотрен либо новый вид расходных обязательств, либо увеличены уже существующие. Однако на реализацию положений этого законопроекта дополнительных денег не предусмотрено. «Мы исходим из следующей логики: реализация закона предусматривается в рамках сегодняшних процедур и в рамках тех средств, которые на сегодняшний день уже определены бюджетом. Все, что субъекты будут принимать дополнительно, будет за счет собственных средств», — ответил Марков.

Алексей Куринный (КПРФ) обратил внимание на то, что многим регионам не хватает средств и «дешевым» способом решить проблему для них может стать отстрел и усыпление животных. Бурматов в ответ подчеркнул, что линейной корреляции между бюджетной обеспеченностью регионов и эффективностью решения вопросов безнадзорных животных, нет. По его словам, успешно справляются те регионы, где широко практикуется стерилизация животных и пристройство в добрые руки, а также где ведется большая просветительская кампания среди населения.

Депутат-справедливоросс Федот Тумусов спросил, рассматривалась ли возможность привлечь кинологов к обучению уличных собак с тем, чтобы они потом могли работать в зоне военной операции на Украине по аналогии с собаками, помогавшими военным в годы Великой Отечественной войны. Марков ответил, что в рамках законопроекта регулировать этот момент нецелесообразно, но в целом для реализации таких инициатив возможности есть.

В итоге за законопроект в первом чтении было подано 310 голосов, против проголосовал 31 депутат, воздержалось 9 человек.