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Кремль назвал вбросом сообщения, что «Вагнер» дошли до ядерных складов

Кремль назвал вбросом сообщения, что «Вагнер» во время мятежа дошли до ядерных складов
Данные о том, что вагнеровцы дошли до складов с ядерным оружием во время «марша», похожи на вброс, заявил Дмитрий Песков. О том, что такой инцидент имел место, говорил Reuters глава военной разведки Украины Кирилл Буданов
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Сообщения о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» во время мятежа дошли до складов ядерного оружия «Воронеж-45», являются вбросом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У Кремля нет такой информации», — сказал Песков. «Похоже на очередной вброс», — добавил он.

О том, что бойцы ЧВК «Вагнер» во время мятежа дошли до складов, накануне сообщал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Агентству Reuters он заявил, что бойцы ЧВК не смогли попасть внутрь хранилища из-за закрытой двери склада. Reuters указывал, что корреспондентам агентства не удалось самостоятельно проверить и подтвердить эту информацию, а Буданов не представил доказательств этого утверждения.

Также агентство процитировало собственный источник, близкий к Кремлю и имеющий связи с военными. По его словам, вагнеровцам «удалось попасть в зону особого интереса, в результате чего американцы заволновались, потому что там хранятся ядерные боеприпасы». По словам другого собеседника агентства, это вызвало обеспокоенность в Кремле и «послужило импульсом» к оперативным переговорам между основателем ЧВК Евгением Пригожиным с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил Reuters, что не может подтвердить эти данные. «У нас не было никаких указаний на то, что ядерное оружие или материалы находятся под угрозой», — сказал он агентству.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву в ночь на 24 июня, предварительно обвинив Минобороны в ударе по тыловым лагерям бойцов объединения. Минобороны опровергло обвинения Пригожина, против него возбудили дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин назвал его действия предательством.

Власти Липецкой области сообщали о движении техники ЧВК через регион. На пути от Ростова-на-Дону до Москвы стали перекрывать федеральную трассу М-4 «Дон», отменять движение междугородных автобусов до столицы, устанавливать блокпосты. В трех регионах — Москве, Московской и Воронежской областях — был введен режим контртеррористической операции, власти Ростовской и Липецкой областей призывали жителей не выходить из домов без необходимости.

К вечеру того же дня по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко Пригожин объявил, что разворачивает колонны ЧВК, они возвращаются в тыловые лагеря. В Кремле пообещали закрыть дело о мятеже в отношении бизнесмена, не преследовать вагнеровцев и дать Пригожину уехать в Белоруссию.

После попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» НАТО, предположительно, установило «неформальные контакты» с российским Минобороны, опасаясь «ядерного инцидента», писала итальянская La Republica со ссылкой на источники в штаб-квартире альянса.

27 июня Лукашенко сообщил, что Пригожин прибыл в республику, однако уже 6 июля, по его словам, Пригожин находился в Санкт-Петербурге. ФСБ 27 июня сообщила о прекращении дела о вооруженном мятеже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил позднее, что 29 июля Владимир Путин встретился в Кремле с Пригожином и командирами ЧВК. «Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны. Единственное, что могу вам сказать, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», — сказал Песков.

Он также сообщил, что Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства. «Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего», — сообщил представитель Кремля. По его словам, все командиры ЧВК выразили готовность «продолжать сражаться за родину».

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