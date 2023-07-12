Эксперты назвали ракеты SCALP малозаметными и сложными целями

Поставки французских ракет SCALP Украине вряд ли что-либо изменят в конфликте, полагают опрошенные РБК эксперты. Они напомнили, что эти ракеты — аналог британских Storm Shadow, с которыми уже научились бороться

SCALP-EG (Фото: MBDA / ABACAPRESS.COM / Reuters)

Дальнобойные ракеты SCALP, о поставке которых Украине сегодня объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, фактически являются вариантом британских ракет Storm Shadow. Об этом РБК рассказали опрошенные военные эксперты.

«Фактически это вариант для ВВС Франции тех же самых ракет Storm Shadow, что уже Великобритания передает Украине. То есть данные ракеты являются совместной разработкой и для ВВС Великобритании они выпускались как Storm Shadow, а для ВВС Франции как SCALP-EG», — рассказал РБК военный эксперт, старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин. «Производитель [у ракет] один — компания MBDA, и характеристики одни и те же», — добавил в разговоре с РБК научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Отдельно стоит вопрос о том, какие характеристики у поставленных Украине ракет. Так, Лямин считает, что заявленная дальность 250 км — у экспортного варианта ракеты SCALP. Однако «сейчас Франция передает эти крылатые ракеты из собственных вооруженных сил». «Таким образом, там реальная дальность может до 560 км составлять», — отметил он. «В том варианте, который должны поставлять Украине, эта ракета дальностью до 300 км», — считает Крамник.

Ракеты SCALP предназначены для поражения целей, в том числе прикрытых системами ПВО. «Для этого они создавались так, чтобы уменьшить их заметность для РЛС, чтобы они могли лететь на предельно малых высотах и т.д. То есть цель сложная, но их тоже можно уничтожать, и примеры уничтожения переданных британцами ракет Storm Shadow нашими средствами ПВО уже были, а как я уже отметил, французский SCALP — это практически такая же ракета», — сказал РБК Лямин. Эти ракеты малозаметны и они «достаточно сложная цель», добавил Крамник. «Сбивать их, конечно, можно, Storm Shadow уже сбивают, но простой целью эти ракеты не являются, и проще нам не будет от того, что Франция их будет поставлять. Главным направлением борьбы с подобными ракетами должно быть усиление собственной ПВО, причем именно в части контроля воздушного пространства, то есть увеличение количества радаров, наблюдающих за воздухом, и, собственно, уничтожение украинских самолетов, которые способны эти ракеты нести», — отметил он.

Так как SCALP аналогичны ракетам Storm Shadow, они «ничего радикально нового не принесут», полагает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. «Конечно, какие-то ракеты продолжат находить себе цели, чудес не бывает. При этом в заявленном к поставке количестве они вряд ли смогут что-то радикально поменять, да и новые носители под них украинская сторона вряд ли найдет. Что, конечно, никак не повод расслабляться. Помимо активного противодействия крылатым ракетам противника важную роль играет и адаптация логистики, полевой фортификации и в целом подходов к повседневной деятельности вооруженных сил в зоне проведения операции на всю глубину поражения этих ракет», — заявил Стефанович.

«При этом отдельно стоит подчеркнуть, что отечественная противовоздушная оборона во всем своем многообразии получает пусть и тяжелый, но абсолютно уникальный опыт по противодействию средствам нападения самых разных школ (советской, постсоветской украинской, турецкой, американской, европейской). Хочется надеяться, что этот опыт должным образом аккумулируется и будет использован в обучении операторов и в разработке радиотехнических и огневых средств существующих и перспективных зенитно-ракетных комплексов, да и в доработке оперативного искусства воздушно-космической обороны», — добавил эксперт.

О поставке ракет SCALP Макрон объявил днем 11 июля. Ракеты уже переданы, сообщило AFP. «Первые ракеты были поставлены в тот момент, когда наш президент [Эмманюэль Макрон] об этом объявил», — приводило агентство слова собеседника в Министерстве вооруженных сил Франции. По данным Reuters, было поставлено около 50 ракет.

В Кремле, комментируя поставки ракет, заявили, что еще нужно «прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь». «Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.