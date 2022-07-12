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Нарышкин заподозрил Польшу в намерении «прикрыть» свои планы на Украине

Глава СВР Сергей Нарышкин вновь обвинил польские власти в планах захватить Западную Украину. По его словам, для этой цели Варшава может воспользоваться помощью Венгрии и Румынии
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины. Об этом заявил глава Совета внешней разведки Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

«Акцент предложено сделать на создании образа «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов», — говорится в заявлении.

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Фото:Leszek Szymański / Global Look Press

В СВР считают, что польские власти пытаются завуалировать свою «экспансию» на Западную Украину, развернув для этого «массированную маскировочную пропаганду».

Сергей Нарышкин говорит о вероятном захвате Западной Украины Польшей начиная с апреля. Опираясь на данные спецслужб, Нарышкин утверждает, что Польша разрабатывает план по установлению контроля над ее «историческими владениями» на Украине.

В конце июня Нарышкин заявил, что польские власти прорабатывают несколько возможных сценариев «расчленения» Украины. По его словам, на западе Украины планируется создать подконтрольное Польше прокси-государство, а центральная часть страны будет использоваться в качестве буферной зоны для избежания прямого столкновения с Россией.

Как утверждает глава СВР, США и Великобритания будут вынуждены смириться с контролем Польши над Западной Украиной. Ранее Нарышкин говорил, что сценарий захвата запада Украины прорабатывается совместно с Вашингтоном.

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В марте вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил ввести миротворцев НАТО на Украину. В ответ глава российского МИДа Сергей Лавров допустил, что Варшава хочет создать штаб-квартиру во Львове и «остаться там».

Варшава обвинения российских властей отвергает. «Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на Западную Украину повторяется уже несколько лет», — говорил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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