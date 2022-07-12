Нарышкин заподозрил Польшу в намерении «прикрыть» свои планы на Украине

Глава СВР Сергей Нарышкин вновь обвинил польские власти в планах захватить Западную Украину. По его словам, для этой цели Варшава может воспользоваться помощью Венгрии и Румынии

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины. Об этом заявил глава Совета внешней разведки Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

«Акцент предложено сделать на создании образа «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого Варшава готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, таким образом прикрыться ими для реализации собственных планов», — говорится в заявлении.

В СВР считают, что польские власти пытаются завуалировать свою «экспансию» на Западную Украину, развернув для этого «массированную маскировочную пропаганду».

Сергей Нарышкин говорит о вероятном захвате Западной Украины Польшей начиная с апреля. Опираясь на данные спецслужб, Нарышкин утверждает, что Польша разрабатывает план по установлению контроля над ее «историческими владениями» на Украине.

В конце июня Нарышкин заявил, что польские власти прорабатывают несколько возможных сценариев «расчленения» Украины. По его словам, на западе Украины планируется создать подконтрольное Польше прокси-государство, а центральная часть страны будет использоваться в качестве буферной зоны для избежания прямого столкновения с Россией.

Как утверждает глава СВР, США и Великобритания будут вынуждены смириться с контролем Польши над Западной Украиной. Ранее Нарышкин говорил, что сценарий захвата запада Украины прорабатывается совместно с Вашингтоном.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Это еще не дно: о чем говорят прошлые обвалы рынков — The Economist Это еще не дно: о чем говорят прошлые обвалы рынков — The Economist Прогнозы Pro x The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Статьи Pro Начальника выберут из своих: особенности работы в азиатских ИТ-компаниях Начальника выберут из своих: особенности работы в азиатских ИТ-компаниях Статьи Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи

В марте вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил ввести миротворцев НАТО на Украину. В ответ глава российского МИДа Сергей Лавров допустил, что Варшава хочет создать штаб-квартиру во Львове и «остаться там».

Варшава обвинения российских властей отвергает. «Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на Западную Украину повторяется уже несколько лет», — говорил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.