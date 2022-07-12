В Запорожской области сбили украинский дрон-камикадзе
В городе Энергодар Запорожской области российские системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон-камикадзе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации (ВГА) города.
«Только что ВСУ попытались применить еще один дрон в Энергодаре. Он уничтожен ПВО Вооруженных сил России», — сообщили агентству в пресс-службе.
Ночью 12 июля представители ВГА Запорожской области заявили об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении региона и о попытке наступления.
Столица региона — город Запорожье — остается под контролем украинских сил. Россия контролирует южную и центральную части региона, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка. В этой части региона сформирована военно-гражданская администрация. Новые власти заявили, что намерены добиться того, чтобы регион вошел в состав России.
В начале июня подконтрольную Украине часть Запорожья посетил президент Владимир Зеленский. 10 июля министр обороны страны Алексей Резников заявил, что глава государства дал поручение отвоевать юг Украины.