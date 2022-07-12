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В Запорожской области сбили украинский дрон-камикадзе

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В городе Энергодар Запорожской области российские системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон-камикадзе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Только что ВСУ попытались применить еще один дрон в Энергодаре. Он уничтожен ПВО Вооруженных сил России», — сообщили агентству в пресс-службе.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ночью 12 июля представители ВГА Запорожской области заявили об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении региона и о попытке наступления.

Столица региона — город Запорожье — остается под контролем украинских сил. Россия контролирует южную и центральную части региона, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка. В этой части региона сформирована военно-гражданская администрация. Новые власти заявили, что намерены добиться того, чтобы регион вошел в состав России.

В начале июня подконтрольную Украине часть Запорожья посетил президент Владимир Зеленский. 10 июля министр обороны страны Алексей Резников заявил, что глава государства дал поручение отвоевать юг Украины.

Теги
Запорожская область Украина дрон Военная операция на Украине
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