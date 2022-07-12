ВГА Энергодара: украинские беспилотники нанесли удар по зданию у Запорожской АЭС

Украинские беспилотники нанесли удар по зданию у Запорожской АЭС

В результате удара ВСУ по зданию у Запорожской АЭС была повреждена его кровля и окна, но пострадавших нет, заверили в пресс-службе Энергодара

Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию, расположенному возле Запорожской АЭС. Об этом сообщил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар, передает «РИА Новости».

«Сегодня в 00:26 два ударных беспилотных летательных аппарата ВСУ сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС», — сообщил он.

В результате ударов была повреждена кровля и остекление, пострадавших нет, заверили в пресс-службе.

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