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Минобороны сообщило об уничтожении комплексов Harpoon в Одесской области

Установки берегового ракетного комплекса Harpoon, доставленные из Великобритании, были уничтожены в районе села Лиман в Одесской области, сообщили в Минобороны *
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские военные уничтожили две установки ракетного комплекса Harpoon, доставленные из Великобритании, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — сказал он.

В Краматорске ударом ВКС России поражены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У», в населенном пункте Маяки в ДНР — шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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По данным Минобороны, за минувшие сутки российские военные также подавили четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема в ДНР. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 156 районам с военной техникой и живой силой, а также по хранилищу топлива для бронетехники в селе Анновка Днепропетровской области, сообщили в ведомстве. 

Всего с начала спецоперации, по словам Конашенкова, были уничтожены 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танка и других бронемашин, 730 боевых машин РСЗО, 3112 артиллерийских орудий и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Российская спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от «геноцида».

После начала спецоперации президент Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. На Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

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Юлия Выродова Юлия Выродова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Минобороны Одесская область Украина Военная операция на Украине ракетный комплекс
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