Минобороны сообщило об уничтожении комплексов Harpoon в Одесской области

Установки берегового ракетного комплекса Harpoon, доставленные из Великобритании, были уничтожены в районе села Лиман в Одесской области, сообщили в Минобороны *

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские военные уничтожили две установки ракетного комплекса Harpoon, доставленные из Великобритании, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — сказал он.

В Краматорске ударом ВКС России поражены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У», в населенном пункте Маяки в ДНР — шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По данным Минобороны, за минувшие сутки российские военные также подавили четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема в ДНР. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 156 районам с военной техникой и живой силой, а также по хранилищу топлива для бронетехники в селе Анновка Днепропетровской области, сообщили в ведомстве.

Всего с начала спецоперации, по словам Конашенкова, были уничтожены 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танка и других бронемашин, 730 боевых машин РСЗО, 3112 артиллерийских орудий и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники.

Читайте на РБК Pro Pro Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Статьи Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Успех с гарантией: тестируем бизнес-гипотезу через MVP по шагам Успех с гарантией: тестируем бизнес-гипотезу через MVP по шагам Инструкции Pro Поставщик значительно поднял цены: когда с ним можно поспорить Поставщик значительно поднял цены: когда с ним можно поспорить Инструкции Pro Метеозависимость: миф или реальность Метеозависимость: миф или реальность Инструкции Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи

Российская спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от «геноцида».

После начала спецоперации президент Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. На Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.