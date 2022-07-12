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Захарова назвала неприемлемыми заявления Японии о ядерной угрозе России

Она назвала циничными слова Кисиды о российской угрозе в контексте трагедии в Хиросиме: представитель МИДа напомнила, что атомную бомбардировку города устроили США, и заявила, что именно они сейчас обостряют конфликт на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Направленность и тональность враждебных «тенденциозных высказываний» премьер-министра Японии Фумио Кисиды на тему ядерного оружия вызывают недоумение, заявили в МИД России.

«В частности, в оправдание выбора Хиросимы местом проведения саммита «Группы семи» прозвучал тезис о том, что упомянутому городу нет более подходящей альтернативы, когда в условиях дестабилизации миропорядка «становится реальностью использование Россией ядерного оружия и угроза им», — пояснила представитель ведомства Мария Захарова. Она заявила о неприемлемости попыток выставить Россию страной, угрожающей ядерным оружием, и исказить «логику сдерживания, на которой основаны официальные российские комментарии по ядерной тематике».

Представитель дипведомства назвала проявлением цинизма попытку «вписать безосновательную критику» России в контекст трагедии на Хиросиме. «Логично было бы предположить, что на фоне приближающейся очередной годовщины трагических событий, когда против Японии было применено ядерное оружие, обличительный пафос Токио будет обращен к стране, предпринявшей в августе 1945 года преступную атомную бомбардировку японских городов», — отметила она. По ее мнению, именно США сейчас создают основные ядерные риски, так как Вашингтон спровоцировал «обострение украинского кризиса» и развязал «ожесточенное гибридное противостояние с Россией», а его союзники «опасно балансируют на грани» военного конфликта с Москвой и, как следствие, прямого вооруженного конфликта ядерных держав.

Захарова также отметила, что Токио призывает США увеличивать ядерный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе — это, по ее мнению, говорит о неискренности «нарочитой линии Токио на педалирование тематики снижения ядерной опасности». «В этом контексте возникают обоснованные подозрения, что речь идет о стремлении Токио использовать подобные заходы по ядерной проблематике для затушевывания исторической роли японского милитаризма в контексте Второй мировой войны и для оправдания своего целенаправленного отхода от политики самоограничений в военной сфере», — подытожила она.

Кисида выступил за скорейшее изменение «мирной» Конституции Японии
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Фото:Mike Blake / Reuters

Кисида, выступая на саммите G7 в Германии в конце июня, объявил, что следующая встреча лидеров «Семерки» пройдет в 2023 году в Хиросиме. В этой же речи он отметил необходимость сохранять Договор о нераспространении ядерного оружия «в связи с угрозой использования ядерного оружия Россией». Японский премьер-министр и до этого говорил о возможности применения российскими военными ядерного оружия на Украине.

Захарова ранее подчеркивала, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием и придерживается логики сдерживания. Об этом говорил и президент Владимир Путин, отмечая при этом, что «все должны знать» о наличии у страны такого оружия и ее готовности применять его, если это потребуется для защиты суверенитета. Глава МИД Сергей Лавров называл «весьма существенным» риск ядерного конфликта, но отмечал договоренности ядерных держав о недопустимости такого сценария.

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Власти США называли опасными высказывания о возможности ядерной войны.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Мария Захарова Фумио Кисида Япония ядерная угроза
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