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Кисида выступил за скорейшее изменение «мирной» Конституции Японии

Фумио Кисида выступил за проведение конституционной реформы после победы Либерально-демократической партии на выборах в верхнюю палату парламента и гибели бывшего премьера Синдзо Абэ, также высказывавшегося за поправки
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что будет добиваться скорейшего проведения конституционной реформы, в частности внесения изменений в статью 9 Основного закона, закрепляющую отказ страны от права на войну и от регулярных вооруженных сил, передает Kyodo.

С таким заявлением Кисида выступил после того, как правящая Либерально-демократическая партия Японии, которую он возглавляет, победила на выборах в верхнюю палату парламента и получила 63 места из 125 (всего у партии 76 мест — в Японии каждые три года переизбирают половину палаты). Выборы прошли спустя два дня после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Как пишет Kyodo, после убийства Абэ, также неоднократно выступавшего за внесение изменений в Конституцию, в обществе по-прежнему нет единого мнения относительно возможных поправок (по этому вопросу японское общество расколото не одно десятилетие: те, кто выступает за пересмотр Конституции, апеллируют к тому, что мир с окончания Второй мировой войны изменился и Японии необходимо самой обеспечивать свою безопасность, а не полагаться на союз с США). Кисида же пообещал продолжить политику бывшего премьера и подтвердил, что хочет активизировать обсуждение «решительного укрепления» обороны Японии.

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Проект действующей Конституции Японии был разработан в 1945 году в условиях послевоенной оккупации войсками США. Статья 9 была написана, чтобы не допустить возрождения милитаристской Японии. Она закрепляет отказ страны от войны «на вечные времена» в качестве «суверенного права нации». В ней также говорится, что в стране «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны». При этом в 1954 году были сформированы Силы самообороны Японии, полномочия которых изначально являлись сильно ограниченными. С момента принятия Основного закона поправки в его текст не вносились, но законодательно полномочия Сил самообороны расширялись — в основном это происходило уже в XXI веке. Например, в 2007 году Управление обороны Японии было повышено до уровня министерства.

В 2012 году, после возвращения на пост премьера, Абэ выступил за конституционную реформу. Политик и его окружение считали, что написанная в другую историческую эпоху статья 9 Конституции устарела. Они настаивали, что в XXI веке Япония должна иметь уже не Силы самообороны с ограниченными полномочиями, а полноценную армию, которая получит право вести операции за рубежом и иметь наступательные вооружения. Необходимость изменений премьер объяснял напряженными отношениями с Китаем на фоне спора о территориальной принадлежности островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао), а также угрозой со стороны Северной Кореи.

Однако провести конституционную реформу Абэ так и не удалось. В 2015 году, в преддверии 70-летия подписания 2 сентября 1945 года акта о капитуляции Японии, в стране начались массовые акции протеста активистов антивоенного движения, которые выступили против поправок в статью 9. В результате парламент расширил полномочия Сил самообороны, разрешив им защищать своих граждан за пределами страны и освобождать японских заложников в других странах (заложников-японцев, например, казнили боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»), но изменения в Конституцию не вносились.

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Еще через три года, в 2018-м, в парламент внесли законопроект о референдуме, позволяющий выносить на всенародное голосование вопрос об изменении Конституции, включая ее статью 9. Однако оппозиция выступила против, и проект принят не был. Парламент страны одобрил его только в июне 2021 года.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Япония Фумио Кисида Синдзо Абэ Конституция
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