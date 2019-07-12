Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

Он, по словам лидера Украины, заключается в том, готова ли российская сторона отдать Киеву моряков, задержанных в Керченском проливе. Этот вопрос Зеленский накануне озвучил Путину, что ответил президент России, политик не уточнил

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Президент Украины Владимир Зеленский во время общения в Кривом Роге с матерями украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе, рассказал, что во время первого телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным затронул вопрос о возвращении моряков на Украину. Слова Зеленского приводят украинские издания «Страна.ua» и «Главред.info».

Сейчас власти республики, указал глава государства, основательно «ведут» эту ситуацию, «чтобы забрать всех ребят». «[Нас интересует] не только минский процесс, не только нормандский процесс и так далее», — заверил Зеленский, добавив, что, если он и дальше будет обсуждать этот вопрос с Москвой, у него «корона с головы не спадет». «Жизни ребят наших — самое главное», — добавил президент.

Вчера, напомнил Зеленский, он впервые поговорил с президентом России Владимиром Путиным. «Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят, готовы ли они (российская сторона. — РБК) отдать их», — рассказал глава государства, отметив, что требовал, чтобы все были возвращены.