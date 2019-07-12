Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вряд ли нужно сейчас обсуждать эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения России и Украины очень важен», — сказал официальный представитель Путина.

Он добавил, что разговор носил ознакомительный и прагматичный характер. Инициатива общения исходила от украинской стороны, уточнил пресс-секретарь.

«Общение глав государств согласовывается весьма оперативно. Была бы инициатива. С техническим согласованием проблем нет», — заметил он.

Телефонный разговор между двумя лидерами состоялся накануне, 11 июля, вечером. Основными темами переговоров, по версии Кремля, стали ситуация в Донбассе и работа «по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Киев в свою очередь назвал главной темой разговора освобождение арестованных в России украинских моряков.