Глава МИД Украины осудил страны, поздравившие Россию 12 июня

Украинский министр заявил, что ему «особенно неприятно» было читать поздравления других стран в адрес России, поскольку нельзя поощрять «страну-агрессора». В числе поздравителей были США

Андрей Сибига (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Глава МИД Украины Андрей Сибига осудил публичные поздравления некоторых стран в адрес России 12 июня, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Мне, как министру воюющей страны, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора, которые публично поздравили Россию с национальным праздником. Не может быть никакого поощрения агрессии. Не может быть никакого поощрения страны-агрессора», — заявил он (цитата по «РБК Украина»).

Среди государств, руководители или высокопоставленные чиновники которых направили поздравления России, были Белоруссия, Казахстан, Сербия, КНДР и США.

В частности, глава американского Госдепартамента Марко Рубио в поздравлении отметил, что Вашингтон «привержен поддержке российского народа, который продолжает стремиться к светлому будущему». Он добавил, что США надеются на достижение мира между Москвой и Киевом и вместе с этим — установлению более «взаимовыгодных» российско-американских отношений.

На недовольство Сибиги отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.

«Нормальный человек сказал бы, что ему «особенно неприятно» было видеть, как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения. Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе», — написала она в телеграм-канале.

2 июня в Стамбуле стороны договорились передать по 6 тыс. тел военных. 7 июня глава российской переговорной группы и помощник президента Владимир Мединский сообщил, что на место обмена привезли 1212 замороженных тел украинцев (всего он сообщил о планах передать более 6 тыс. погибших), но представители Киева не прибыли на место обмена. Тогда же туда доставили и военнопленных.

В итоге обмены стартовали только 9 июня. Обмен телами тоже состоялся, сообщил 11 июня Мединский. Украина получила 1212 своих погибших военных, Россия — 27.