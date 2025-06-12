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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Кремле оценили поздравление Рубио с Днем России

Песков назвал позитивной новостью поздравление госсекретаря Рубио с Днем России
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России стало «очень позитивной новостью», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

По мнению Пескова, поздравление Рубио в адрес россиян показывает, что нынешняя администрация в Вашингтоне «полностью отличается от предыдущей администрации Джо Байдена».

Между Россией и США сохраняется большое количество разногласий, которые «неизбежно всегда были», но действующая администрация выступает за диалог с Москвой. «Это совпадает с нашим подходом», — добавил Песков.

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Рубио в поздравлении заявил, что Вашингтон стремится к «конструктивному взаимодействию» с Москвой, чтобы достичь мира между Россией и Украиной. По словам главы Госдепартамента, США надеются, что мир «будет способствовать более взаимовыгодным отношениям» между Москвой и Вашингтоном. «США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему», — добавил госсекретарь.

Предшественник Рубио Энтони Блинкен в последний раз поздравлял россиян с Днем России в 2022 году, через несколько месяцев после начала полномасштабных боев на Украине. Тогда он, в частности, пожелал гражданам России «более мирного, открытого будущего» и возможности «высказывать свое мнение и мирно участвовать в гражданской и политической деятельности в своей стране».

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Контакты между Россией и США активизировались после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. С февраля он провел четыре телефонных разговора с российским президентом Владимиром Путиным, Рубио и глава российского МИДа Сергей Лавров также несколько раз говорили по телефону.

Как отмечал замминистра Сергей Рябков, при предшественнике Трампа Джо Байдене отношения Москвы и Вашингтона «были приведены в состояние, близкое к полному коллапсу». Российский посол Александр Дарчиев считает, что администрация Трампа, в отличие от предыдущей, «предпочитает пустословию прагматичный торг».

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Персоны
Полина Минаева
Дмитрий Песков Россия Марко Рубио США День России
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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