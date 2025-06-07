Мединский сообщил, что Киев не забрал пленных и тела погибших

Россия передала Украине список из 640 пленных и доставила тела 1212 украинских солдат, однако Киев перенес приемку и обмен на неопределенный срок, заявил Мединский. Обмен военнопленными на этих выходных анонсировал Зеленский

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Первая партия тел погибших украинских солдат прибыла в район обмена, Россия также передала список из 640 военнопленных, однако Украина перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен пленными, сообщил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский.

«Контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной, — написал он в телеграм-канале. — Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные».

Мединский уточнил, что в район обмена уже доставили 1212 тел украинских солдат, ожидается передача еще более 6 тыс. тел. В список пленных для обмена вошли тяжелораненые, тяжелобольные и молодые военнослужащие. Последних, по его словам, стороны передадут друг другу по 1,2 тыс.

«Призываем Киев четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, немедленно приступить к обмену», — заключил помощник президента России.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров представителей Москвы и Киева. По его результатам Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст тела 6 тыс. погибших украинских военных и примет тела российских солдат при наличии их у Украины. Глава украинской делегации Рустем Умеров также анонсировал передачу 6 тыс. тел российских военных. Стороны также договорились о масштабном обмене военнопленными. По словам Мединского, речь идет о взаимной передаче от 1 тыс. до 1,2 тыс. человек. Умеров говорил о договоренности обменяться всеми тяжелобольными военнопленными и теми, кто моложе 25 лет. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен пленными по формуле «500 на 500» на текущих выходных. Мединский называл сроки — 7–9 июня.

Последний раз Россия и Украина обменялись телами погибших военных 16 мая. Тогда Киев получил тела 909 солдат, а Россия — 34. Последний обмен пленными по формуле «1000 на 1000» состоялся по итогам первого раунда переговоров в Стамбуле, который прошел 16 мая.