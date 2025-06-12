 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Токаев и Лукашенко поздравили Путина с Днем России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России.

«С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества», — говорится в телеграмме.

Токаев также пожелал Путину успехов в государственной работе «во имя благополучия и процветания страны».

Российского президента также поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко. Он отметил что Минск придает большое значение развитию отношений с Москвой, а партнерство двух стран основано «на духовной близости и общности исторических судеб».

«Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом», — написал Лукашенко.

Президент Белоруссии направил поздравления премьеру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Политика
Кым Чен Ын

Ранее Путина с Днем России поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Письмо президенту передал через сотрудника российского МИДа посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко Касым-Жомарт Токаев День России
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Политика
Путин поздравил граждан с Днем России
Политика
Лукашенко и Пашинян поздравили Путина и россиян с Днем России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Маск звонил Трампу перед тем, как выразить сожаление из-за ссоры с ним Политика, 09:19
В трех районах Красноярского края ввели ЧС из-за разлива топлива Общество, 09:03
РЖД решили проверить вместимость путей для регистрации новых вагонов Бизнес, 09:01
Названы 10 банковских вкладов со ставкой до 30% годовых Инвестиции, 09:00
Токаев и Лукашенко поздравили Путина с Днем России Политика, 08:39
В ООН заявили о первом с 2011 года снижении числа беженцев в мире Политика, 08:01
Россияне стали щедрее давать на чай курьерам и официантам Общество, 08:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Чем заняться дома: «Высокий сезон», «Ночь с психопатом» и подкаст об Азии Стиль, 08:00
Михаил Ефремов попал в базу украинского сайта «Миротворец» Политика, 07:56
Крупнейший провайдер Красноярска сообщил о DDoS-атаке Общество, 07:54
Феномен дропов: что это значит и можно ли случайно нарушить закон РБК и ИВИ, 07:49
Над Россией за ночь сбили 52 дрона Политика, 07:47
Рубио поздравил россиян и призвал к миру между Москвой и Киевом Политика, 07:44
Роскачество ответило на сомнения «Тамбовского бекона» после проверки Общество, 07:44