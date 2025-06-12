Токаев и Лукашенко поздравили Путина с Днем России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России.

«С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества», — говорится в телеграмме.

Токаев также пожелал Путину успехов в государственной работе «во имя благополучия и процветания страны».

Российского президента также поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко. Он отметил что Минск придает большое значение развитию отношений с Москвой, а партнерство двух стран основано «на духовной близости и общности исторических судеб».

«Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом», — написал Лукашенко.

Президент Белоруссии направил поздравления премьеру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Ранее Путина с Днем России поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Письмо президенту передал через сотрудника российского МИДа посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль.