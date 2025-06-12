Рубио поздравил россиян и призвал к миру между Москвой и Киевом
Госсекретарь США Марко Рубио в поздравлении россиянам с Днем России заявил, что Вашингтон стремится к «конструктивному взаимодействию» с Москвой, чтобы достичь мира между Россией и Украиной.
По словам Рубио, США надеются, что мир «будет способствовать более взаимовыгодным отношениям» между Москвой и Вашингтоном.
«США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему», — добавил госсекретарь.
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