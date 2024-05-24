Байден пропустит саммит по Украине из-за поездки в Голливуд

Байден пропустит «саммит мира» в Швейцарии из-за предвыборного мероприятия в Лос-Анджелесе, которое посетят голливудские звезды. На конференции не будет и Китая. Россия считает украинскую «формулу мира» неприемлемой

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs)

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, скорее всего, пропустят мирный саммит по Украине в Швейцарии, который пройдет 15–16 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Байден собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию, которое в эти дни пройдет в Калифорнии.

15 июня американский лидер отправится со встречи G7, которая пройдет в итальянской области Апулия, в Лос-Анджелес, пишет агентство. На предвыборное мероприятие приедут актеры Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие голливудские звезды, телеведущий Джимми Киммел и экс-президент Барак Обама (2009–2017).

Как пишет Bloomberg, решение Байдена свидетельствует, что он все больше внимания уделяет предвыборной кампании на фоне популярности Дональда Трампа в колеблющихся штатах (таковыми называются штаты, в которых накануне выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий). К тому же, отмечает агентство, в апреле Трамп впервые обошел Байдена по количеству собранных средств на кампанию — $76 млн против $51 млн.

В швейцарском саммите на том или ином уровне будут участвовать 70 стран. В частности, ожидается присутствие лидеров нескольких стран G7 — канцлера Германии Олафа Шольца, премьеров Канады и Японии Джастина Трюдо и Фумио Кисиды. Российскую сторону Украина не захотела приглашать — как заявил президент Владимир Зеленский, Киев не желает, чтобы Москва сорвала встречу. По его словам, Россию планируют привлечь через посредников на следующем этапе.

В Кремле неоднократно говорили, что Россия не будет участвовать в саммите, даже если ее пригласят. Министр иностранных дел Сергей Лавров в середине апреля назвал Швейцарию неподходящим местом для переговорного процесса по Украине, поскольку страна «из нейтральной превратилась в откровенно враждебную». К тому же конференция будет посвящена предложенному Украиной плану мирного урегулирования, а Россия считает украинскую «формулу мира» неприемлемой. Она включает десять пунктов, среди которых — вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам с учетом своих интересов.

На встрече в Швейцарии не будет и представителей руководства Китая, что, как передает Bloomberg, разочарует Зеленского. Пекин, который поддерживает тесные отношения с Москвой, долгое время считался ключевой фигурой в переговорном процессе, пишет агентство. Власти Китая заявляли, что поддержат «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».