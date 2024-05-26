Оппозиция в Ереване предложила на пост премьера архиепископа
Протестующие на митинге в Ереване предложили выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра Армении, им стал руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян. Об этом сообщает издание Yerevan.Today. Галстанян также является организатором и главой движения против нынешних властей страны «Тавуш во имя Родины».
Выступивший на митинге профессор Ереванского госуниверситета Гурген Меликян заявил, что кандидатуру утвердили после консультаций с представителями политических партий, госструктур, научных и культурных кругов, а также с бизнесменами и юристами.
По действующему законодательству кандидатуру премьера выдвигают представленные в парламенте фракции, после чего по ней голосуют депутаты. Побеждает кандидат, набравший больше всего голосов.
В общенациональном митинге на площади Республики в столице Армении участвуют сторонники движения «Тавуш во имя Родины». Представители оппозиции требуют отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна и остановки делимитации границ с Азербайджаном.
Улицы Еревана оцепили сотрудники полиции, передает портал NEWS.am. Силовики также окружили здание правительства Армении.
Поводом для митингов в Армении стало решение о делимитации границ с Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля. Процедура определения положения границ должна была начаться в селах в Тавушском регионе. Согласно договоренностям, Ереван должен отдать Баку четыре населенных пункта.
20 апреля жители Тавушского региона начали блокировать дороги — в этот день в селах Воскепар и Киранц должна была пройти подготовка к делимитации и разминированию территорий. По словам участников митинга, Пашинян обещал, что Ереван не будет передавать Баку села в рамках процесса определения границ.
После митинги начались в Ереване, на демонстрациях 14 мая в столице задержали почти 40 человек.
24 мая пограничная служба Азербайджана получила контроль над селами Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы на границе с Арменией.
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