Протестующие в Ереване дошли до здания парламента

В Ереване протестующие за отставку правительства дошли до здания парламента

Участники оппозиционного митинга в Ереване дошли до здания Национального собрания Армении, сообщает «Sputnik Армения».

Перед парламентом собралось большое количество полицейских, которые не дают протестующим пройти вперед, на улицу Демирчяна. Они призывают продолжать шествие по проспекту Баграмяна, на котором и располагается здание Нацсобрания.

News.am пишет, что протестующие решили разделиться. Часть из них останется у парламента, часть — продолжит марш вдоль Баграмяна и выйдет к улице Прошяна. ТАСС пишет, что речь идет об улице, на которой располагаются правительственные дачи

Митинг организовало движение «Тавуш во имя Родины». Руководитель объединения и глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан начать в понедельник, 10 июня, акцию неповиновения и митинговать в течение 96 часов, чтобы «навязать свою волю» властям.

Галстанян также предложил оппозиционному блоку в парламенте 11 июня инициировать внеочередную сессию и потребовать отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Поводом для митингов в Армении стало решение о начале процесса определения границ с Азербайджаном. Стороны подписали документы о делимитации в конце апреля. Процедура определения положения границ должна была начаться в четырех селах в Тавушском регионе.

В населенных пунктах региона начались митинги, местные жители перекрывали трассы, однако 24 мая пограничная служба Азербайджана все же получила контроль над селами Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы на границе с Арменией.