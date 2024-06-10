В Ереване протестующие провели ночь в палатках перед зданием парламента
В Ереване участники оппозиционного митинга провели ночь перед зданием парламента, сообщает «Sputnik Армения».
Ночью протестующие должны были разделиться: одна часть планировала остаться у здания Национального собрания на проспекте Баграмяна, другая — продолжить марш и выйти к улице Прошяна, на которой располагаются правительственные дачи.
Как пишет News.am, полиция не дала второй части пройти к дачам, поэтому участники акции протеста вернулись к парламенту и объявили сидячую забастовку. У здания Нацсобрания, которое оцепили правоохранители, протестующие установили палатки.
По информации «Sputnik Армения», троим оппозиционным депутатам удалось пройти в парламент, несмотря на полицейских.
Митинг организовало движение «Тавуш во имя Родины». Руководитель объединения и глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан начать в понедельник, 10 июня, акцию неповиновения и митинговать в течение 96 часов, чтобы «навязать свою волю» властям.
Поводом для митингов в Армении стало решение о начале процесса определения границ с Азербайджаном. Стороны подписали документы о делимитации в конце апреля. Процедура определения положения границ должна была начаться в селах Тавушского региона Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы. Там начались митинги, местные жители перекрывали трассы. Несмотря на протесты, 24 мая пограничная служба Азербайджана получила над селами контроль.
После этого демонстрации начали проводить в Ереване, оппозиционеры требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна.
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