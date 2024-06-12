Генштаб Белоруссии заявил, что ВС готовы к применению ядерного оружия

В Белоруссии заявили о готовности к применению ядерного оружия

Белорусские военные приступили к задачам в рамках второго этапа учений России с нестратегическими ядерными силами, заявили в Генштабе республики. Комплексы «Искандер» заступили на боевое дежурство

Павел Муравейко (Фото: president.gov.by)

Белоруссия присоединилась ко второму этапу проводимых Россией учений с нестратегическими ядерными силами, сообщил глава Генштаба страны Павел Муравейко. Он назвал маневры «одним из способов повышения готовности и потенциала» страны.

«Итоги мы подведем, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы», — заявил он.

По словам Муравейко, в рамках учений комплексы «Искандер» выдвинулись в назначенные районы, получили специальные боеприпасы и заступили на боевое дежурство, «аналогичное мероприятие» выполнила белорусская авиация.

Российские военные учения предполагают три фазы. Первая началась 21 мая, вторая — 11 июня. Как рассказывали в Минобороны России, в ней задействован личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот. В командовании ВВС и войсками ПВО Белоруссии говорили, что белорусские военные прошли полный цикл подготовки по применению нестратегического ядерного оружия.

В Кремле заявляли, что поводом для маневров стали заявления западных политиков о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину». В Пентагоне не увидели поводов менять готовность ядерных сил США из-за учений.