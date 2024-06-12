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Военная операция на Украине ,  
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Президент Аргентины передумал и решил поехать на конференцию по Украине

Президент Аргентины Милей передумал и решил поехать на конференцию по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
О решении Милея отменить поездку на саммит в Швейцарию стало известно в начале июня. Как пишет Clarín, он изменил решение после письма Зеленского с просьбой приехать хотя бы на открытие. Москва считает этот саммит бесперспективным
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Atef Safadi / EPA / ТАСС)

Президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил поехать на конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня, сообщают Clarín и Perfil.

Clarín пишет, это решение глава Аргентины принял «в последнюю минуту». По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский направил своему «аргентинскому другу» специальное послание с просьбой, чтобы тот присутствовал хотя бы на церемонии открытия саммита. Как отмечает издание, Милей приедет на конференцию в Швейцарии после того, как посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Италии 13-14 июня.

По данным Perfil, на саммите аргентинского президента будут сопровождать министр иностранных дел Диана Монден, министр обороны Луис Петри и представитель главы государства Мануэль Адорни.

На конференцию по Украине в Швейцарии зарегистрировались 90 стран
Политика
Бюргеншток

О решении Милея отменить поездку на саммит по Украине в начале июня сообщили La Nacion и Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, аргентинский президент также отказался от поездки на саммит G7 в Италии (13–15 июня), куда его пригласила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Источники La Nacion отмечали, что участие Милея в саммите «никогда полностью не подтверждалось», и добавили, что решение отказаться от участия во встрече связано с национальными праздниками.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. На конференцию пригласили делегации 160 стран. Россию не пригласили, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, поясняли в МИД Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что Москву не пригласили на саммит, чтобы она не могла его «сорвать». По его словам, Россию привлекут позже через посредников.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва считает конференцию «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины». По его словам, «абсурдно» обсуждать такие вопросы без участия России. Глава МИДа Сергей Лавров призывал «мировое большинство» не участвовать в этом мероприятии.

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Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Аргентина Хавьер Милей конференция мирные переговоры Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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