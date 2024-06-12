Белый дом анонсировал новый пакет санкций G7 против России

Белый дом: страны G7 на саммите в Италии объявят о новых санкциях против России

Страны G7 объявят о новых санкциях и шагах по использованию замороженных российских активов на саммите в Италии, заявил Кирби. Москва предупреждала о зеркальных мерах на любые действия с ее суверенными активами

Джон Кирби (Фото: Chris Kleponis / POOL / ТАСС)

Страны G7 (Великобритания, Канада, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия и Япония) на саммите в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня, объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России. Об этом на онлайн-брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы продолжим повышать издержки для российской военной машины и на этой неделе объявим о введении впечатляющего пакета новых санкций и мер экспортного контроля», — сказал он.

Кирби уточнил, что рестрикции коснутся «организаций и сетей», которые, как считает Запад, помогают России приобретать то, что ей необходимо для ведения специальной военной операции на Украине. «Например, они усложнят поддержку российской оборонно-промышленной базы со стороны финансовых посредников и еще сильнее сократят доходы в ключевых секторах», — пояснил он.

Вместе с тем представитель Белого дома отметил, что на саммите G7 будет объявлено о новых шагах по использованию замороженных активов России в интересах Украины. На вопрос о том, идет ли речь об односторонних шагах США или совместных действиях стран Группы семи, Кирби ответил: «Думаю, что вы увидите единство в G7 в том, что касается работы по использованию этих замороженных активов для помощи Украине в реконструкции».

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заблокировали порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг, подсчитывал американских Минфин. В 2022 году российский Минфин оценивал эту сумму примерно в $300 млрд. Большинство активов находится в бельгийской Euroclear.

Западные страны и Киев неоднократно призывали использовать российские активы на восстановление Украины. По состоянию на конец 2023 года Еврокомиссия оценивала нанесенный стране ущерб в $486 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление необходимо $1 трлн.

В начале июня министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о проработке идеи предоставления странами G7 кредита Украине с погашением за счет доходов от активов России. По данным источников Reuters, речь может идти о $50 млрд.

Россия осуждает западные санкции. Москва отмечала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В Кремле предупреждали, что их конфискация станет «солидным гвоздем в будущий гроб» экономики Запада и «предметом судебных разбирательств».