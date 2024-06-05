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Война санкций ,  
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Йеллен рассказала о плане G7 дать Украине кредит за счет средств России

Йеллен: G7 может дать Киеву кредит с погашением за счет доходов с активов России
Сюжет
Война санкций
Страны Запада рассматривают возможность предоставлять Украине новый кредит с погашением за счет доходов с активов России, рассказала Йеллен. По данным Reuters, речь идет о $50 млрд. Москва предупреждала о «зеркальном» ответе
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) обсуждают возможность предоставления Украине кредита, который будет погашаться благодаря доходам с замороженных российских активов. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от Группы семи, а также возможность использования прибыли [с замороженных активов России] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены. И такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой. Поэтому мы надеемся, что его удастся доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7 [на следующей неделе]», — сказала она.

По словам Йеллен, сейчас США согласовывают с союзниками и партнерами способы задействования российских активов для оказания помощи Киеву. Она напомнила, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заморожены значительные активы российских суверенных фондов — около $204 млрд. «Euroclear зарабатывает проценты на этих активах. Они не принадлежат России, и они начислялись Euroclear, а теперь Евросоюз принял меры, чтобы взять эту прибыль и направить большую ее часть на нужды Украины. Таким образом, эта прибыль составит от $3 млрд до $5 млрд в год и будет накапливаться до тех пор, пока они (активы России. — РБК) остаются замороженными», — подчеркнула министр.

Точную сумму кредита, который страны G7 могут выделить Украине, Йеллен не раскрыла. Однако, по данным источников Reuters, речь может идти о сумме в $50 млрд. «Существует большая неопределенность относительно потенциальных условий, но ключевой вопрос заключается в том, будет ли ЕС открыт для какого-то льготного кредита Украине, основанного на будущем потоке доходов от замороженных российских активов», — сказал агентству высокопоставленный еврокомиссар, пожелавший остаться анонимным.

Помощник Йелен по международным финансам Брент Нейман также заявил Reuters, что этот кредит «остро» необходим Украине, в том числе для того, чтобы обеспечить Киев «финансовым стимулом» и стать сигналом президенту России Владимиру Путину, что он «просто не сможет пережить Украину и ее партнеров».

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После начала военной операции ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России как в виде денежных средств, так и в виде ценных бумаг. Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд.

Запад и Киев неоднократно призывали направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По оценке Еврокомиссии, на восстановление страны понадобится $486 млрд (эта оценка охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года). Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал восстановление страны после конфликта в два раза дороже — в $1 трлн.

Москва отмечала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В Кремле предупреждали, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» экономики Запада и «предметом судебных разбирательств».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
G7 кредит Украина Военная операция на Украине Джанет Йеллен
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