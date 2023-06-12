WP узнала о плане США по реформе Совбеза ООН

США предлагают добавить в Совбез ООН еще шесть постоянных членов, не предоставляя им права вето. Призывы к реформам органа участились после начала военной операции на Украине и председательства России в Совбезе в апреле

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США предложили расширить число постоянных членов Совета Безопасности ООН на шесть мест, но новые страны — участницы Совбеза не получат права вето, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников и дипломатов ООН.

По данным газеты, представитель Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд консультируется с дипломатами из 193 государств — членов организации, чтобы получить отзывы о проекте расширения Совбеза в преддверии ежегодной встречи мировых лидеров в Нью-Йорке этой осенью.

Источники газеты отметили, что США ранее выступали за присоединение Германии, Индии и Японии в качестве постоянных членов Совбеза, Франция и Великобритания поддержали эту идею, предложив также дать постоянное место в органе Бразилии и, по крайней мере, одной африканской стране.

По словам одного из собеседников издания, американская сторона пытается «добиться некоторого консенсуса по разумному, заслуживающему доверия предложению, которое действительно могло бы увенчаться успехом и привести к реформам».

Совбез ООН состоит из 15 государств, пять из которых являются постоянными: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, остальные — непостоянными, которые избираются на двухлетний срок. Сейчас в нем заседают Бразилия, Япония, Швейцария, Мозамбик, Габон, Мальта, Албания, Эквадор, ОАЭ и Гана. Пятерка постоянных членов, сформированная по итогам Второй мировой войны, имеет право вето. В апреле Россия была председателем Совета Безопасности ООН. Она возглавляла орган в течение месяца. Председательство согласно Уставу ООН ежемесячно переходит от одного члена Совбеза к другому, очередность определяется в английском алфавитном порядке.

Власти США, таким образом, надеются восстановить доверие к Совбезу ООН и связывают эту инициативу с попыткой модернизировать и другие международные институты. «Мы хотим, чтобы эти институты работали так, чтобы мы могли обсуждать и пытаться разрешать международные конфликты», — сказал собеседник WP.

В то же время дипломаты ООН критически относятся к предложению. «Любая реформа Совета Безопасности вполне может снизить вес Запада. Так что это реальность. И вопрос в том, действительно ли мы добиваемся этого сейчас», — заявил один из собеседников WP из числа дипломатов.

Призывы к реформам Совбеза ООН звучат на протяжении последних лет. Российский президент Владимир Путин призывал привнести туда «мировое разнообразие» и включить в орган государства Азии, Африки и Латинской Америки. Президент США Джо Байден тоже публично выступал за расширение списка постоянных и непостоянных членов.

Томас-Гринфилд, говоря в феврале о необходимости реформ, заявляла, что работа Совбеза ООН по вопросам Украины, Ирана и другим темам практически остановилась из-за полярных мнений государств с правом вето. Кроме того, добавила она, в течение прошлого года Россия и Китай блокировали любые усилия по «привлечению КНДР к ответственности»; отношения между постоянными членами совета дипломат называла напряженными.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 21 мая также призывал реформировать Совбез ООН и Бреттон-Вудскую систему. По его мнению, они должны соответствовать «реалиям сегодняшнего мира», поскольку «глобальная финансовая структура устарела» и не смогла выполнить «свою основную функцию глобальной системы социальной защиты».

Власти Украины требовали исключить Россию из Совбеза за начало военной операции, однако другие члены организации говорили о невозможности такого сценария. Глава Евросовета Шарль Мишель предлагал установить механизм приостановки членства. В российском МИДе критиковали идею об исключении из Совбеза, предупреждая, что «без России вся архитектура международных отношений рассыпется».