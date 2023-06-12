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Медведев показал украинский майдан с российским триколором

Медведев ко Дню России опубликовал фотографию майдана с российским триколором
Медведев неоднократно призывал к уничтожению «киевского режима». В День России он опубликовал фото майдана Незалежности с триколором и предположил, что скоро он будет переименован в площадь России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале фотографию площади Независимости (майдана Незалежности) в Киеве с флагом России в центре. Изображение он сопроводил подписью: «С Днем России!»

Под фотографией Медведев написал: «Майдан Незалежностi. Скоро — площадь России».

Площадь Независимости расположена в центре Киева, на пересечении девяти улиц. В 2013 году на площади начались акции протеста против экс-президента Виктора Януковича, там же был развернут палаточный городок. В социальных сетях и СМИ протесты получили название «Евромайдан».

Президент России Владимир Путин называл целью спецоперации на Украине защиту населения Донбасса, а также попытку «прекратить войну», которая там продолжалась с 2014 года. В Кремле заявляли о готовности к переговорам с Украиной, однако отмечали, что сейчас для них нет никаких условий из-за позиции Киева.

Медведев в начале июня сравнил «киевский режим» с террористами после недавних атак на территории России и призвал к его уничтожению. В то же время он отмечал, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, а также представил три варианта событий, в каждом из которых страна перестанет существовать в качестве независимого государства.

  • Один из них подразумевает постоянный конфликт «с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну», если западные области Украины отойдут европейским государствам и при этом останется некая «ничейная украинская территория», которая объявит о «своем преемстве от прежней Украины», намерении вернуть утраченные земли, которые присоединила к себе Россия, и желании присоединиться к ЕС и НАТО.
  • Второй касается исчезновения Украины «в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза», после чего в одной из европейских стран «формируется правительство Украины». Вследствие этого остается умеренный риск возобновления полноценного конфликта.
  • Третий вариант — присоединение западных областей Украины к странам ЕС, а центральные и «некоторые иные бесхозяйные области» по собственному желанию вступают в Россию, после чего «конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе».

По его словам, Россия может временно согласиться на второй исход, «но нужен третий».

Медведев показал украинский майдан с российским триколором
Медведев показал украинский майдан с российским триколором

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дмитрий Медведев Майдан Военная операция на Украине
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