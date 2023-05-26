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Военная операция на Украине ,  
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Медведев предсказал «десятилетия» конфликту на Украине

Медведев: конфликт на Украине будет длиться очень долго, это все на десятилетия

Конфликт на Украине может занять десятилетия, если не уничтожить нацизм во власти. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам.

«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. <...> Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

По его расчетам, при нынешнем руководстве на Украине «будет три года перемирия, два года конфликта — и снова все повторится».

Вечером 25 мая Медведев в своем телеграм-канале оценил будущее Украины после конфликта и представил три варианта событий, в каждом из которых страна перестанет существовать в качестве независимого государства.

Один из них подразумевает постоянный конфликт «с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну», если западные области Украины отойдут европейским государствам и при этом останется некая «ничейная украинская территория», которая объявит о «своем преемстве от прежней Украины», намерении вернуть утраченные земли, которые присоединила к себе Россия, и желании присоединиться к ЕС и НАТО.

Второй касается исчезновения Украины «в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза», после чего в одной из европейских стран «формируется правительство Украины». Вследствие этого остается умеренный риск возобновления полноценного конфликта.

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Третий вариант — присоединение западных областей Украины к странам ЕС, а центральные и «некоторые иные бесхозяйные области» по собственному желанию вступают в Россию, после чего «конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе».

По его словам, Россия может временно согласиться на второй исход, «но нужен третий».

В начале апреля Медведев утверждал, что Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам, а потому она «исчезнет».

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Персоны
Дмитрий Медведев Украина Евросоюз
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

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