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Премьер Японии заявил, что Украина защищена «ядерным зонтиком» Китая

Премьер Японии Кисида: Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая
Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая, считает премьер Японии Фумио Кисида. Он объяснил это соглашением о стратегическом сотрудничестве между странами, подписанным Си Цзиньпинем и Януковичем в 2013 году
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Китай, в соответствии с договоренностями 2013 года, гарантирует Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия. Такое мнение выразил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента.

«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной (в 2013 году. — РБК) об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Президент Украины Виктор Янукович и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию об углублении стратегического партнерства в Пекине в декабре 2013 года. В частности, в документе говорилось, что Пекин, исходя из заявления правительства КНР от 1994 года, обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением в отношении Украины, учитывая отказ этой страны от ядерного статуса. Также Китай подтвердил «предоставление Украине соответствующих гарантий безопасности», если она «станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии».

После начала военной операции на Украине Япония присоединилась к западным странам и ввела против Москвы санкции. В мае Токио впервые с начала конфликта согласился передать Киеву бронетехнику — около 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также принять на лечение украинских солдат. МИД России выразил протест.

Китай, в отличии от Японии, придерживается нейтральной политики по отношению к России. После начала спецоперации Пекин не стал вводить санкции против Москвы и осудил подобные шаги со стороны других стран. Глава КНР Си Цзиньпин выступил за скорейшее прекращение конфликта и подчеркивал, что его политическое разрешение будет в интересах всех азиатских и европейских государств. К годовщине конфликта Китай опубликовал собственный мирный план по Украине.

В феврале прошлого года, незадолго до начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности пригрозил пересмотреть участие в Будапештском меморандуме, если Киев не получит действенных гарантий. При этом глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Киев, в 1994 году отказавшись «от третьего по размеру ядерного арсенала в мире», не собирается «снова получать ядерное оружие».

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Во время обращения к россиянам 21 февраля 2022 года президент Владимир Путин сказал, что слова Зеленского о возможности пересмотра отказа Киева от ядерного оружия не являются «пустой бравадой». Он отметил, что у властей Украины есть советские ядерные технологии и средства их доставки, в том числе авиация и оперативно-тактические ракеты «Точка-У», чья дальность полета превышает 100 км. Тогда же глава государства объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР. После начала конфликта российские власти неоднократно заявляли, что ядерное оружие применяться не будет.

Премьер Японии заявил, что Украина защищена «ядерным зонтиком» Китая
Премьер Японии заявил, что Украина защищена «ядерным зонтиком» Китая

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Япония Военная операция на Украине Китай ядерное оружие
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