Премьер Японии заявил, что Украина защищена «ядерным зонтиком» Китая

Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая, считает премьер Японии Фумио Кисида. Он объяснил это соглашением о стратегическом сотрудничестве между странами, подписанным Си Цзиньпинем и Януковичем в 2013 году

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Китай, в соответствии с договоренностями 2013 года, гарантирует Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия. Такое мнение выразил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента.

«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной (в 2013 году. — РБК) об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Президент Украины Виктор Янукович и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию об углублении стратегического партнерства в Пекине в декабре 2013 года. В частности, в документе говорилось, что Пекин, исходя из заявления правительства КНР от 1994 года, обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением в отношении Украины, учитывая отказ этой страны от ядерного статуса. Также Китай подтвердил «предоставление Украине соответствующих гарантий безопасности», если она «станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии».

После начала военной операции на Украине Япония присоединилась к западным странам и ввела против Москвы санкции. В мае Токио впервые с начала конфликта согласился передать Киеву бронетехнику — около 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также принять на лечение украинских солдат. МИД России выразил протест.

Китай, в отличии от Японии, придерживается нейтральной политики по отношению к России. После начала спецоперации Пекин не стал вводить санкции против Москвы и осудил подобные шаги со стороны других стран. Глава КНР Си Цзиньпин выступил за скорейшее прекращение конфликта и подчеркивал, что его политическое разрешение будет в интересах всех азиатских и европейских государств. К годовщине конфликта Китай опубликовал собственный мирный план по Украине.

В феврале прошлого года, незадолго до начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности пригрозил пересмотреть участие в Будапештском меморандуме, если Киев не получит действенных гарантий. При этом глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Киев, в 1994 году отказавшись «от третьего по размеру ядерного арсенала в мире», не собирается «снова получать ядерное оружие».

Во время обращения к россиянам 21 февраля 2022 года президент Владимир Путин сказал, что слова Зеленского о возможности пересмотра отказа Киева от ядерного оружия не являются «пустой бравадой». Он отметил, что у властей Украины есть советские ядерные технологии и средства их доставки, в том числе авиация и оперативно-тактические ракеты «Точка-У», чья дальность полета превышает 100 км. Тогда же глава государства объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР. После начала конфликта российские власти неоднократно заявляли, что ядерное оружие применяться не будет.