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Японский премьер пообещал принять на лечение украинских солдат

Кисида: Япония примет на лечение украинских солдат и передаст Киеву 100 военных грузовиков
Японский премьер Кисида на встрече с Зеленским пообещал предоставить Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также принять на лечение украинских солдат. Москва критикует передачу вооружений Киеву
Фото: Presidential Office of Ukraine / Picture Alliance / ТАСС
Фото: Presidential Office of Ukraine / Picture Alliance / ТАСС

Япония примет на лечение украинских солдат, передаст Украине 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тыс. комплектов армейских рационов, используемых военнослужащими Сил самообороны Японии, пишет ТАСС со ссылкой на японский МИД.

В министерстве сообщили, что премьер-министр страны Фумио Кисида дал соответствующее обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе прошедших в воскресенье в Хиросиме переговоров.

Премьер также пообещал продолжить всестороннюю поддержку Украины, в том числе направленную на восстановление инфраструктуры страны, сообщило ведомство.

Япония с 19 по 21 мая принимала саммит Группы семи (G7), который прошел в Хиросиме. Изначально предполагалось, что Зеленский примет в нем участие по видеосвязи. Однако впоследствии он выразил желание лично участвовать во встрече. В аэропорт Хиросимы президент прибыл в субботу на французском правительственном самолете.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита G7, Зеленский заявил, что фотографии разрушенного после сброса атомной бомбы японского города Хиросима напоминают нынешнюю обстановку в Артемовске (Бахмуте). При этом он отметил, что теперь Хиросима — это современный мирный развивающийся город. Он выразил надежду, что такая же трансформация в будущем ждет и Бахмут. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила, что «и то, и другое устроил Белый дом».

После начала российской спецоперации на Украине Япония присоединилась к западным странам и ввела против Москвы уже несколько пакетов санкций. В начале апреля Япония запретила экспорт предметов роскоши, а также банкнот, золотых монет и слитков. До этого она лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Также страна поставляет Киеву беспилотники, бронемашины и спецодежду.

Москва неоднократно выступала против поставок оружия Киеву. Санкции российские власти называют нелегитимными и не способными изменить позицию Москвы по поводу военной операции на Украине.

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Япония солдаты Военная операция на Украине поставки оружия
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