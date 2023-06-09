МИД вызвал посла Японии и заявил ему об «опасном тупике» из-за Украины

О решении Японии передать Украине 100 единиц военной техники и 30 тыс. пайков стало известно 24 мая. МИД обвинил Токио в эскалации и вызвал посла. Тот призвал Москву прекратить попытки «переложить ответственность»

Тоёхиса Кодзуки (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Посол Японии Тоёхиса Кодзуки вызван в МИД в связи с решением Токио о начале поставок военной техники на Украину, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

«Японской стороне было указано, что этот шаг ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима. <...> Данным решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик. Такие действия не могут остаться без серьезных последствий», — говорится в сообщении министерства.

В российском МИДе подчеркнули, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, решив поставлять технику Украине, должна быть готова «разделить ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России».

О решении Японии передать Украине 100 единиц военной техники стало известно 24 мая во время визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Хиросиму. Отмечалось, что ВСУ получат вездеходы, погрузочные машины и грузовики, принадлежащие силам обороны Японии. Также ВСУ передадут 30 тыс. продовольственных пайков.

В посольстве Японии в ответ на запрос РБК сообщили, что посол Кодзуки и замминистра иностранных дел России Андрей Руденко «провели обмен мнениями по вопросам японо-российских отношений», в ходе которых представитель Токио обвинил Россию в «агрессии» против Украины. Кодзуки также назвал неприемлемыми попытки России «переложить ответственность» на японскую сторону.

После начала военной операции на Украине Япония присоединилась к западным странам и ввела против Москвы санкции. Так, в начале апреля прошлого года она запретила экспорт предметов роскоши, а также банкнот, золотых монет и слитков. А в марте этого страна запретила поставлять в Россию сталь, алюминий и изделия из них.

2 июня Reuters сообщал, что, несмотря на запрет экспорта военных товаров из Японии, США нашли «обходной путь», чтобы наладить поставки тротила для 155-мм артиллерийских снарядов, которые Вашингтон намерен поставлять Киеву. Как отмечало агентство, Кисида хочет помочь Украине, поскольку его администрация опасается, что победа России подтолкнет Китай к нападению на Тайвань и втянет Токио в региональную войну.

Российские власти считают западные санкции нелегитимными. Также Москва критикует передачу Украине вооружений, настаивая, что это не сможет повлиять на ход и цели спецоперации.